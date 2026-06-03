“Lorca perdida” ese viernes en el Teatre El Sindicat
Monólogo que mezcla el presente con el “universo lorquiano”
El 5 de junio a las 20 horas en el Teatre “El Sindicat” se escenificará “Lorca perdida”. Un monólogo cargado de memoria, poesía y compromiso social, donde el universo lorquiano se mezcla con el presente. “Lorca perdida” tiene entrada gratuita hasta completar el aforo de la sala.
En el 128 aniversario del nacimiento de Federico García Lorca, llega al Teatre El Sindicat una obra intensa, valiente y profundamente emocionante. Se trata del monólogo “Lorca Perdida”, escrito por Tomás Afán y dirigido por Sergio Sempere; que será interpretado por María José Tent Musarella. Una experiencia teatral íntima, poética que no dejará indiferente a nadie, que llega de la mano de “Foromutis Producciones” este viernes en La Nucía, con la colaboración de la concejalía de Cultura.
Monólogo sobre “universo lorquiano”
“Lorca perdida” es un monólogo para actriz que transita entre la memoria personal, la evocación poética y el compromiso social, construyendo un diálogo íntimo entre presente y pasado a través del imaginario lorquiano.
La obra propone un juego meta teatral que combina humor, emoción y poesía, alternando momentos de comedia con pasajes de mayor intensidad dramática. El universo de Lorca funciona como fondo inspirador y como espejo de la realidad actual, evidenciando la vigencia de los conflictos relacionados con la libertad individual, la diversidad y la dignidad humana. El personaje central, indómito y luminoso, sostiene la pieza desde una energía vital que oscila entre la fragilidad y la rebeldía, proclamando con orgullo su condición de “Lorca Perdida”: una mujer que se reconoce heredera de una sensibilidad artística y de una lucha por la libertad que sigue siendo necesaria.
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