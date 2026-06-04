El C.F. La Nucía organiza un bús gratuito para la final ante el Levante B

El C.F. La Nucía ha organizado un autobús gratuito para que los aficionados “rojillos” se desplacen a Buñol este domingo 7 de junio a las 7,45 horas desde el parking del cementerio para el partido de vuelta de la final autonómica ante el Levante B. Todas las personas interesadas deben reservar su plaza en el Pabellón o llamando al 966896564. El viaje gratuito a Buñol incluye desplazamiento, y entrada.

El objetivo de esta campaña “Ven a la Final Autonómica, Levante “B” – CF La Nucía” es desplazar el máximo de aficionados posibles para este decisivo encuentro de vuelta que decidirá el campeonato en la fase autonómica. Recordemos que los nucieros obtuvieron una valiosa victoria en el encuentro de ida por 1 gol a 0 y parte con cierta ventaja. El vencedor de esta final autonómica se enfrentará al campeón del grupo 7 correspondiente a la Comunidad de Madrid, último paso para obtener el ascenso de categoría a Segunda Federación.

El Club de Fútbol La Nucía quiere movilizar a la afición rojilla este domingo, para el trascendental partido de liga ante Levante “B”. El objetivo es lograr desplazar el mayor número de aficionados para apoyar al equipo en este trascendental partido.

Salida desde Cementerio

El autobús con la “marea roja” saldrá este domingo a las 7,45 horas desde el parking del Cementerio de La Nucía para llegar con tiempo a Buñol, donde a las 11 horas comenzará el encuentro. Todas las personas interesadas deben reservar su plaza en el Pabellón o llamando al 966896564.

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Campeonato en juego

El conjunto rojillo obtuvo una valiosa victoria ante el Levante “B” en el encuentro de ida “en casa” por 1 gol a 0 y parte con cierta ventaja para este partido de vuelta de la final autonómica. El vencedor de esta final se enfrentará al campeón del grupo 7 correspondiente a la Comunidad de Madrid cuya final está en juego entre el Trival Valderas y Las Rozas. También a doble partido con el objetivo de conseguir obtener el ascenso de categoría a Segunda Federación.