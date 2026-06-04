El plazo de “L’Escola d’Estiu La Nucía 2026” con subvención finaliza el lunes

El próximo lunes 8 de junio finaliza el plazo de inscripciones de l’Escola d’Estiu de La Nucía, para las familias que soliciten subvención. L’Escola d’Estiu es subvencionable y puede optar todo el alumnado que asista un mínimo de un mes. La ayuda económica podrá ser parcial o ayuda total de todo el coste, incluido el comedor. Esta actividad se desarrollará durante los meses de julio y agosto de 2026 en el Colegio Sant Rafael y está destinada a escolares de 3 a 16 años.

La Concejalía de Bienestar Social recuerda que las inscripciones de la XXVI Escola d’Estiu Municipalde La Nucía para las personas que soliciten subvención concluyen el próximo lunes 8 de junio. El objetivo de esta escuela es mejorar la conciliación de la vida familiar y laboral durante las vacaciones escolares de verano. L’Escola d’Estiu está organizada por la concejalía de Bienestar Social y está subvencionada por la Consellería de Servicios Sociales, Familia e Infancia, el Ministerio de Derechos Sociales y el Ayuntamiento de La Nucía.

Ayudas hasta 8 de junio

En esta edición de 2026 continua la línea de ayudas para que una gran parte del alumnado pueda optar a estas. Estas subvenciones llegarán hasta el 100%, incluido el comedor, para los alumnos/alumnas con menos recursos económicos, para que puedan disfrutar de l’Escola d’Estiu.

El plazo de solicitudes finalizará el 8 de junio, para todos los que deseen solicitar subvención. Para las subvenciones es requisito indispensable estar inscrito un mínimo de un mes. Todas las personas interesadas podrán recoger los impresos de solicitud en el Centre Social “El Calvari” o en la sede electrónica de la web municipal www.lanucia.es

Las inscripciones se pueden en la web: https://www.trokolo.com/escuelaveranolanucia/

En esta edición de 2026 continua la línea de ayudas para que una gran parte del alumnado pueda optar a estas. / INFORMACIÓN

Inscripción general: hasta 19 de junio

El plazo de inscripciones para l’Escola d’Esitu sin subvención finalizará el 19 de junio. Los requisitos para inscribirse en la Escola d’Estiu serán: estar empadronado en La Nucía con un mínimo de un año de antigüedad (el menor y sus padres) y haber nacido entre 2010 y 2023, ambos inclusive. El horario de esta XXVI Escola d’Estiu será de 7.30 a 15.30 horas y se desarrollará en el Colegio Público “Sant Rafael” de La Nucía, con opción de comedor, el coste del cual será de 5,60 € al día. Hay posibilidad de “escuela de tarde” y recoger a los niños y niñas a las 17 horas, siempre que haya suficiente demanda. La matrícula podrá hacerse por semanas, quincenas, mensual o bimensual; para adaptarse a la demanda de los padres y madres según sus necesidades.

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