Los mejores riders competirán en La Nucía en el autonómico de Scooter Freestyle

Este fin de semana el Skate Park de “La Nucía, Ciudad del Deporte” albergará el Campeonato Autonómico de Scooter Freestyle modalidad Park. Este campeonato contará con participantes de las diferentes categorías: U8, U12, Sub-16 y Absoluta, tanto en femenina como en masculino. Los mejores riders de la Comunitat Valenciana vendrán a competir al Skate Park nuciero en este campeonato que contará con más de 40 deportistas inscrit@s. Una prueba que da puntos para conseguir la clasificación para el campeonato de España. La entrada para presenciar esta espectacular competición será libre y gratuita.

Este Campeonato Autonómico de Scooter Freestyle están organizado por la Federación Patinaje Comunitat Valenciana con la colaboración de la Diputación de Alicante, Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de La Nucía.

Scooter Freestyle

El Skate Park de la Ciutat Esportiva Camilo Cano volverá albergar una prueba de alto nivel reuniendo a las y los mejores riders de la Comunitat Valenciana. Más de 40 participantes inscritos que competirán en la modalidad de Scooter Freestyle. Una prueba que da puntos para conseguir la clasificación para los campeonatos de España.

El campeonato comenzará el sábado con con los entrenamientos libres y el domingo se realizará la competición y las finales de Scooter Freestyle. Competirán en este evento las categorías U8, U12, Sub-16 y Absoluta, tanto femenino como masculino. A medio día se realizará la entrega de trofeos de esta competición autonómica. La entrada para presenciar este evento será libre y gratuita.

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Con motivo de la realización de este evento, el Skate Park La Nucía permanecerá cerrado al público los dos días: sábado 6 y domingo 7 de junio.