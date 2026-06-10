El V Congreso Internacional Educación arranca en la Seu de La Nucía

El 10 de junio comineza el 5º Congreso Internacional Educación y Conocimiento (ICON-edu 2026) de la Universidad de Alicante, que se desarrollará durante tres días (10, 11 y 12 de junio). La primera jornada presencial se celebra en la Seu Universitària de La Nucia, donde se desarrolla el simposio invitado “Innovación Educativa en La Nucía (IV)” y dos Paneles de Expertos. Este congreso dual: presencial y online, cuenta con 1.200 inscritos de 25 países de 4 continentes.

Bajo el lema “Innovación educativa para un desarrollo sostenible”, ICON-edu 2026 se plantea como un espacio internacional para reflexionar, debatir y compartir investigación sobre educación vinculada a las distintas ramas del conocimiento. En su apertura en La Nucía el 5th International Congress: Education and Knowledge (ICON-edu 2026) [5º Congreso Internacional: Educación y Conocimiento] contó con Vicent Martines, director de la Seu Universitària de La Nucía, Jordi Antolí, secretario del Congreso ICON, Pedro Lloret, primer teniente alcalde de La Nucía.

ICON-Edu 2026 está organizado por la Universidad de Alicante en un consorcio de universidades (europeas y americanas) junto a dos asociaciones internacionales científicas EDUTEC (Revista Electrónica de Tecnología Educativa Iberoamericana), SIPED (Società Italiana di Pegagogia) junto a la UNESCO Chair Education, Research and Digital Inclusion, la Seu Universitària de La Nucia y el Prometeo de Excelencia de la GV OMVALING (ref. CIPROM/2023/06).

Destinatarios

ICON-edu 2026 está dirigido a académicos, investigadores y profesionales vinculados al ámbito educativo; tanto docentes como estudiantes de grado y posgrado, gestores, etc. Igualmente, se dirige al público en general interesado en el tema.

Durante el congreso, tanto de forma virtual como presencial, se presentará un programa científico completo estructurado en Conferencias plenarias, Simposios, Comunicaciones, y pósteres. Como el que se celebra hoy en La Nucía: Innovación Educativa en La Nucía (IV)”.

Simposio en La Nucía

Este simposio “Innovación Educativa en La Nucía (IV)” tiene como objetivo visibilizar diferentes experiencias y proyectos educativos vinculados al municipio, mostrando La Nucía como un espacio de innovación, aprendizaje aplicado y colaboración entre universidad, administración local y comunidad educativa.

Durante la jornada se presentan cinco aportaciones relacionadas con ámbitos estratégicos para la educación actual: la biblioteca patrimonial como recurso vivo de aprendizaje, el uso del territorio y los equipamientos medioambientales como aula, las aves como recurso didáctico mediante aprendizaje-servicio, el análisis del ciberbullying en la adolescencia y el diseño de una guía para acompañar a las familias en el uso de la inteligencia artificial. En esta “Innovación Educativa en La Nucía (IV)” participaron como ponentes José Juan Soler Pérez, Associació 2n Centenari de l’Ermita de Sant Vicent, Roman Trubat, técnico medioambiental del CEM, Damià Devesa, CEFIRE La Nucia y Societat Valenciana d’Ornitologia, Blás Alós, oficial Policía Local La Nucía y Ana Martínez, coordinadora Seu Universitària La Nucía.

La presencia de estos proyectos en ICON-edu 2026 refuerza el papel de la Seu Universitària de La Nucía como punto de encuentro entre investigación, educación e innovación social, y permite proyectar las buenas prácticas desarrolladas en el municipio dentro de un congreso internacional de referencia en el ámbito educativo.

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Dos paneles de expertos

Dentro de la jornada de La Nucía del Congreso ICON-Edu 2026 se han celebrado dos paneles de expertos. El primero “Interacción y Variación Lingüística” coordinado por el catedrático de la UA José Luis Cifuentes en el que han participado los profesores Elisa Barrajón y Ruth Mª Lavare. El segundo “Propostes d’una Didàctica de la llengua a la Universitat” coordinado por el catedrático de la UA Josep Martines, acadèmic de l’AVL (Acadèmia Valenciana de la Llengua) ha contado con los profesores Miquel Gonzàlvez, Maria Isabel Guardiola, Caterina Martínez, Vicent Martines, Gonçal Ponç, Carles Segura y Sandra Montserrat.