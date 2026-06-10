Las inscripciones para el “XII Cole de Junio” finalizan este viernes

Las inscripciones para el “XII Cole de Junio” de La Nucía finalizarán el plazo el viernes 12 de junio. El objetivo de esta actividad es la conciliación de la vida laboral y familiar de las familias nucieras, desde el final del curso escolar hasta el inicio de l’Escola d’Estiu y se desarrollará del 22 al 30 de junio de 2026 en las Aulas Formativas de la Ciutat Esportiva Camilo Cano de La Nucía. El XII Cole de Junio está enfocado a escolares de 4 a 12 años.

El plazo de inscripción finalizará este viernes 12 de junio y se realiza online en el enlace http://www.trokolo.com/escuelajuniolanucia Para más información se puede consultar en el Centro Social “El Calvari” o al teléfono 966897330.

El XII Cole de Junio está organizado por la concejalía de Bienestar Social y el Sistema Públic de Serveis Socials y está subvencionado por Consellería de Servicios Sociales, Familia e Infancia, el Ministerio de Derechos Sociales y el Ayuntamiento de La Nucía.

Horario

El horario de este duodécimo cole de Junio de La Nucía será de 7,30 a 15,30 horas. Se desarrollará los días: 22, 23, 25, 26, 29 y 30 de junio de 2026, en las aulas formativas de la Ciutat Esportiva Camilo Cano de La Nucía. Esta actividad está destinada a niños de 4 a 12 años, nacidos entre el 2014 y el 2022.

Sólo para empadronados

El precio de esta actividad del XII Cole de Junio es de 57 euros por niño. Los únicos requisitos para la inscripción son: estar empadronado en La Nucía con un mínimo de 1 año de antigüedad (el menor y sus padres) y haber nacido entre 2014 y 2022, ambos inclusive. No hay servicio de comedor, pero aquellos que lo deseen pueden traer su comida en tupper.

El plazo de inscripción finalizará este viernes 12 de junio y se realiza online en http://www.trokolo.com/escuelajuniolanucia Más información en el Centro Social “El Calvari” o al teléfono 966897330.

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Variadas Actividades

La herramienta principal del “XII Cole de Junio” será el juego, a través del cual el niño consigue un desarrollo integral. El objetivo final es aprender jugando, basándose en la creatividad, participación y aprendizaje por medio de la actividad física y juego orientado.