La Nucía aporta 1.300 kilos en la gran “Recogida de Alimentos Primavera”

La Nucía recaudó 1.300 kilos de alimentos en la “Recogida Primavera” 2026 de la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL), celebrada el pasado fin de semana. Los nucieros y nucieras realizaron sus donaciones en los puntos de recogida habilitados en los supermercados de La Nucía. Esta campaña bajo el lema “Lo Damos Todo” contó con más de 30 voluntari@s que estuvieron presentas en los 4 supermercados participantes durante todo el fin de semana.

El objetivo de esta campaña nacional era recoger la máxima cantidad de alimentos no perecederos, para después distribuirla gratuitamente a las personas más desfavorecidas a través de los Bancos de Alimentos Locales, “porque desgraciadamente hace falta”. En La Nucía se realizará mediante el Programa de Alimentos de la concejalía de Bienestar Social, donde irán estos 1.300 kilos de alimentos “solidarios” de la “Recogida Primavera 2026”, para redistribuirlo entre “las familias más necesitadas de La Nucía”.

Los supermercados de La Nucía que colaboraron con entrega física en la Recogida Primavera son: Dialprix La Nucía, Más y Más, Spar y Economy Cash. En los supermercados Mercadona las donaciones se pudieron realizar en caja.

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Agradecimiento

Desde el Ayuntamiento de La Nucía se agradece a todos los nucieros y nucieras solidarios que contribuyeron con su donación en esta “Recogida de Alimentos de Primavera” 2026. Así como a los supermercados colaboradores y los 30 voluntarios sociales, que informaron y ayudaron en la campaña durante el pasado fin de semana.