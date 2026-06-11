La Campaña Vacunación Antirrábica 2026 finaliza el lunes 15 de junio

La “Campaña Municipal de Vacunación Antirrábica 2026” finalizará el próximo lunes 15 de junio. La concejalía de Protección Animal llegó a un acuerdo con seis clínicas veterinarias de La Nucía para que el precio de la vacuna y desparasitación del animal sea de 22 €, para empadronados y empadronadas en La Nucía. Mientras el precio de Microchip + vacuna + desparasitación es de 73 €.

Desde la concejalía de Protección Animal la obligatoriedad de la “Vacunación Antirrábica” para perros, gatos y hurones. Por ello se informa a toda la ciudadanía de La Nucía con mascotas en casa que deben vacunarlas contra la rabia. Esta campaña comenzó el 1 de junio y concluirá el próximo lunes 15 de junio.

6 clínicas

Para fomentar la vacunación se ha puesto en marcha la “Campaña Municipal Antirrábica 2026”, en la que por 22 € se pone la vacuna y desparasita el animal, gracias al acuerdo de la concejalía de Protección Animal con 6 clínicas Veterinarias de La Nucía: Clínica Veterinaria La Nucía (966895791), Clínica Veterinaria Vistatet (966873658), Clínica Veterinaria Mediterráneo (965873511), Clínica Veterinaria La Creu II (966896374), Clínica Veterinaria Garaita (966873206) y Clínica Veterinaria 7 Vidas (673923804). Para la vacunación se recomienda la cita previa en las clínicas concertadas.

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Obligatoriedad

Además, por el bien de la mascota desde la concejalía de Protección Animal se recuerda que según la ley 2/2023 de Bienestar Animal de la Generalitat Valenciana la tenencia de mascotas implica la obligatoriedad de inscribirlo en el RIVIA (Registro Supramunicipal de Identificación de Animales de Compañía de la Comunitat Valenciana) y ponerle el microchip (que es obligatorio y su no implantación implica sanción administrativa). Para ello se ha llegado a un acuerdo con las seis clínicas veterinarias nucieras para poner microchip, pasaporte y cartilla vacunación de 73 € por mascota.