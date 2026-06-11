La piscina al aire libre de La Nucía abre sus puertas este viernes
La Nucía presenta las mejoras de la piscina exterior, que incluye un aseo adaptado y nuevo mobiliario
El horario esde lunes a domingo de 11 a 20 horas
Este viernes 12 de junio la piscina exterior de la Ciutat Esportiva Camilo Cano abre sus puertas. Estará abierta en horario de 11 a 20 horas, de lunes a domingo, durante los meses de junio, julio, y agosto. Este jueves se ha realizado una visita a la instalación, en la que se encuentran ultimando detalles para la apertura y para comprobar las mejoras realizadas, entre las que destaca el nuevo acceso habilitado, a través de las antiguas oficinas de la Ciutat Esportiva junto al restaurante.
En esta visita ha participado Marc Uris, responsable de la Piscina, Luis González, responsable de la empresa Emtesport, Sergio Villalba, concejal de Deportes y Bernabé Cano, alcalde de La Nucía.
Nuevo acceso y mejoras
Entre las mejoras realizadas se ha habilitado un nuevo acceso a la instalación a través de las antiguas oficinas de la Ciutat Esportiva, junto al parking del restaurante. También se han ejecutado mejoras de pintura, jardinería, instalación de bancos y papeleras y obra, con la construcción de un pasillo accesible y un aseo para personas discapacitadas.
Horarios y entradas
La piscina exterior de La Nucía será gestionada por Emtesport, misma empresa que gestiona la Piscina Climatizada, abrirá a partir de mañana este 12 de junio, de lunes a domingo de 11 a 20 horas durante los meses de junio, julio y agosto. La entrada tendrá un precio que oscila entre los 1€ y 4€ en función de la franja de edad.
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