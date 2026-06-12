La Nucía acoge un BT100 de Tenis Playa con deportistas de 14 nacionalidades
Torneo internacional que reunirá 66 jugadores
“La Nucía, Ciudad del Deporte” acoge este fin de semana dos jornadas de Tenis Playa de élite con la celebración del primer BT100 La Nucía, torneo oficial de la ITF -International Tennis Federation- que contará con el respaldo de la Real Federación Española de Tenis. Un nuevo deporte que se suma a la gran “familia” de “La Nucía, Ciudad del Deporte”.
La presentación del BT100 La Nucía de Tenis Playa ha contado con la presencia de Juan Antonio Sánchez - Responsable del BT100 La Nucía y Bernabé Cano, alcalde de La Nucía.
“Nuevo deporte”
“Este fin de semana acogemos un nuevo deporte el Tenis Playa en “La Nucía, Ciudad del Deporte”, con este torneo internacional avalado por la ITF y la Federación Española. 66 deportistas de 14 nacionalidades participan en este evento que refuerza la posición de La Nucía como sede de grandes eventos deportivos, con una nueva disciplina: Tenis Playa. Supondrá una gran promoción para nuestra marca de “La Nucía, Ciudad del Deporte” y generará también un retorno económico en el municipio” comentó Bernabé Cano, alcalde de La Nucía.
14 nacionalidades
La competición BT100 La Nucía de Tenis Playa se disputará en los campos de “fúbol playa” de la Ciutat Esportiva Camilo Cano, y reunirá a deportistas procedentes de 14 nacionalidades: Brasil, Canadá, España, Estonia, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Letonia, Lituania, Portugal, Suiza, Túnez y Venezuela.
33 parejas
El cuadro contará con una destacada participación internacional, con 19 parejas en categoría masculina y 14 parejas en categoría femenina, consolidando el atractivo competitivo de una prueba que forma parte del calendario oficial internacional de tenis playa. El BT100 La Nucía promete dos días de competición intensa, ambiente internacional y tenis playa de élite en una instalación preparada para acoger eventos deportivos de máximo nivel.
El BT100 representa la tercera categoría mundial dentro del circuito internacional de tenis playa, lo que convierte a La Nucía en punto de encuentro para jugadores y jugadoras de alto nivel durante un fin de semana en el que el espectáculo, la intensidad y el crecimiento de esta modalidad serán protagonistas. Durante los días 13 y 14 de junio, la Ciudad Deportiva Camilo Cano vivirá una cita deportiva de primer nivel, abierta a deportistas, aficionados y público general.
El BT100 La Nucía promete dos días de competición intensa, ambiente internacional y tenis playa de élite en una instalación preparada para acoger eventos deportivos de máximo nivel.
- El centro de ocio en el corazón del puerto de Torrevieja comienza su andadura
- Los profesores avisan de que la lucha continúa y piden que los descuentos de la huelga sean progresivos
- La Generalitat ya ha dragado 80.000 metros cúbicos de lodos del 'tapón' de la desembocadura del Segura
- Un residencial se apropia de un tramo de paseo en primera línea del mar en Torrevieja
- Hallan sin vida al joven de 27 años desaparecido en Ibi desde el martes
- Educación celebra el acuerdo para reducir la burocracia y defiende su oferta de 3.338 millones frente al portazo de los sindicatos
- El entorno municipal del nuevo centro de ocio del Puerto de Torrevieja, 'patas arriba' a 24 horas de la apertura
- La UE cambia las reglas: a partir de 2027 los conductores llevarán el carnet de conducir y todos los documentos oficiales en una cartera digital en el móvil