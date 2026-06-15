Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Caso Les NausTopuria combate Casa BlancaJubilación alicantinosGanadería AlicanteDirecto Hogueras 2026Programa de Hogueras
instagramlinkedin

IV edición que se celebró en la Ciutat Esportiva con 65 equipos y 600 jugadores

El Alevín de La Nucía fue campeón en el “mundialito” de Fútbol Base

IV edición que se celebró en la Ciutat Esportiva con 65 equipos y 600 jugadores

Intenso fin de semana de futbol base en la Ciutat Esportiva.

Intenso fin de semana de futbol base en la Ciutat Esportiva. / INFORMACIÓN

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

R. E.

El Alevín del Club de Fútbol La Nucía se proclamó campeón de su categoría en la IV CFLN World Cup el pasado fin de semana. Un torneo que reunió a 65 equipos y más de 600 jugadores de categorías prebenjamines, benjamines y alevines en la Ciutat Esportiva Camilo Cano. Este mundialito de fútbol base mixto se desarrolló en 6 campos de futbol 8 de “La Nucía, Ciudad del Deporte”.

Este IV CFLN World Cup fue organizado por el Club de Fútbol La Nucía y Goal Travel con la colaboración de la concejalía de Deportes.

Título para La Nucía

En categoría Alevín, La Nucía consiguió alzarse con el título tras vencer en la final por 4-0 al “Best 11 Football Academy”. Un campeonato que disputó y celebró en casa ante su afición. El resto de resultados fueron: Prebenjamín “CD Campello”, Benjamín 1º “Atlético Amistat”, Benjamín 2ª “Elda Unión”, Alevín 1º “Tot Baló Academy”.

Noticias relacionadas

2 intensos días de futbol base

Durante el fin de semana pasado la Ciutat Esportiva Camilo Cano se convirtió en el centro neurálgico del futbol base acogiendo este torneo que reunió a más de 600 jugadores de varios clubs. Los partidos se desarrollaron en los dos campos “Vicente del Bosque” más los 4 habilitados en el Mini Estadi de césped natural y el futbol 11 césped artificial.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Luto en las Hogueras de Alicante por la muerte de un conocido festero
  2. La Fiscalía pide ocho años y medio de inhabilitación al exalcalde de Orihuela José Manuel Medina y cuatro exediles por el presunto fraccionamiento de contratos
  3. Los veterinarios lo explican: así te da las gracias tu gato aunque no te des cuenta
  4. Muere un motorista tras chocar contra una palmera en la carretera de la Cantera de Alicante
  5. Pérez-Hickman apremió a Urbanismo a conceder la licencia de obras a Les Naus de Alicante: 'La cooperativa está soportando muchas circunstancias, intentemos no agravárselas más
  6. La mejor nota de Selectividad es de Torrevieja: 'Estudiaré Medicina en honor a mi padre, que murió cuando yo tenía dos años
  7. Nacho Córdoba, el promotor alicantino detrás de los conciertos de Bad Bunny en España: 'Lo que he vivido en esta gira es algo especial
  8. La música se luce en la Entrada de Bandas con silencio reivindicativo en la Rambla

Fresca! vuelve con teatro, danza y circo para el verano en Alicante

Fresca! vuelve con teatro, danza y circo para el verano en Alicante

El Puerto de Alicante arranca la Operación Paso del Estrecho con una previsión récord de 87.000 pasajeros

El Puerto de Alicante arranca la Operación Paso del Estrecho con una previsión récord de 87.000 pasajeros

El G7 saluda el acuerdo de paz con Irán y Trump proclama en Francia: "El estrecho de Ormuz estará completamente abierto el viernes"

El G7 saluda el acuerdo de paz con Irán y Trump proclama en Francia: "El estrecho de Ormuz estará completamente abierto el viernes"

San Vicente quema etapas con las obras de las piscinas: llega la fase de hormigón

San Vicente quema etapas con las obras de las piscinas: llega la fase de hormigón

Personal técnico de Sanidad se concentra en Alicante para exigir su reclasificación profesional

Personal técnico de Sanidad se concentra en Alicante para exigir su reclasificación profesional

El PSOE exige al alcalde de Elche que reclame al Consell mejoras urgentes en la residencia de mayores de Altabix

El PSOE exige al alcalde de Elche que reclame al Consell mejoras urgentes en la residencia de mayores de Altabix

Las palomas de Anís Tenis, cerca de “regresar” a las mascletás de Luceros

Las palomas de Anís Tenis, cerca de “regresar” a las mascletás de Luceros

Luces y sombras en la ladera del río Vinalopó en Elche

Luces y sombras en la ladera del río Vinalopó en Elche
Tracking Pixel Contents