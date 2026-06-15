El Alevín de La Nucía fue campeón en el “mundialito” de Fútbol Base

El Alevín del Club de Fútbol La Nucía se proclamó campeón de su categoría en la IV CFLN World Cup el pasado fin de semana. Un torneo que reunió a 65 equipos y más de 600 jugadores de categorías prebenjamines, benjamines y alevines en la Ciutat Esportiva Camilo Cano. Este mundialito de fútbol base mixto se desarrolló en 6 campos de futbol 8 de “La Nucía, Ciudad del Deporte”.

Este IV CFLN World Cup fue organizado por el Club de Fútbol La Nucía y Goal Travel con la colaboración de la concejalía de Deportes.

Título para La Nucía

En categoría Alevín, La Nucía consiguió alzarse con el título tras vencer en la final por 4-0 al “Best 11 Football Academy”. Un campeonato que disputó y celebró en casa ante su afición. El resto de resultados fueron: Prebenjamín “CD Campello”, Benjamín 1º “Atlético Amistat”, Benjamín 2ª “Elda Unión”, Alevín 1º “Tot Baló Academy”.

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2 intensos días de futbol base

Durante el fin de semana pasado la Ciutat Esportiva Camilo Cano se convirtió en el centro neurálgico del futbol base acogiendo este torneo que reunió a más de 600 jugadores de varios clubs. Los partidos se desarrollaron en los dos campos “Vicente del Bosque” más los 4 habilitados en el Mini Estadi de césped natural y el futbol 11 césped artificial.