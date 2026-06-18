CHJ instala en La Nucía un sistema de aviso acústico para alertar sobre inundaciones

La Nucía cuenta con un “sistema de aviso acústico para alertar de inundaciones” ubicado junto al río Guadalest (partida Pesauro), instalado por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), dentro de su Plan Intermunicipal de Inundaciones. Esta mañana se ha celebrado una reunión de coordinación para seguir actualizando el Protocolo de Actuación Municipal por Accidente o Rotura en Presa de Embalse de Guadalest, por el cual se ha instalado este sistema de aviso acústico en La Nucía, para poder avisar a la población en tiempo real, en caso de emergencia por inundación.

En esta sesión de trabajo han participado Serafín López, concejal de Seguridad Ciudadana y Javier Burrueco, inspector jefe de la Policía Local La Nucía; donde se han tratado las directrices de actuación ante una emergencia por inundación y las zonas afectadas en La Nucía en caso de accidente en el embalse de Guadalest, zonas rurales junto al río Guadalest.

Importante actualización

Entre las acciones más destacadas se ha realizado la instalación de un sistema de aviso acústico que emite señales diferenciadas para alertar de una emergencia a la población, cerca de la zona de inundación en La Nucía, partida Pesauro junto río Guadalest. En la reunión también se han detallado los protocolos de aviso a la población y las pautas de actuación ante un hipotético escenario de inundación.

El encuentro de trabajo de hoy ha servido para seguir avanzando en la actualización del Protocolo de Actuación Municipal por Accidente o Rotura en Presa de Embalse de Guadalest. Parte del término municipal de La Nucía discurre por el cauce del río Guadalest o Algar, zona considerada como inundable en caso de accidente o rotura de la presa Guadalest. Por este motivo la Confederación Hidrográfica del Júcar, a la que pertenece este embalse, insta a varios municipios de la Marina Baixa a realizar diferentes acciones dentro del plan de emergencias intermunicipal.

Implantado en 112.maps

El sistema informático 112.maps con el que trabaja la Policía Local La Nucía para el tratamiento de emergencias también añadirá a sus bases de datos geo localizando la lámina de inundación, el punto acústico, puntos de encuentro en caso de emergencia y rutas de evacuación.

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Recordemos que se trata de un sistema informático que tiene digitalizados planes de emergencia municipales: Plan Territorial Municipal frente a Emergencias, Plan Local de Prevención de Incendios Forestales, Plan Local frente al riesgo de Inundaciones y Plan Sísmico. La finalidad de este software es tener una capacidad ágil y directa para avisar, gestionar y notificar emergencias. Entre otros servicios, permite geo localizar incidentes, editar mapas interactivos, gestionar alertas, ejecutar órdenes a los cuerpos de seguridad según el nivel de alerta incluso enviando información a las pantallas de la flota de vehículos, etc.