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Curso de Musicoterapia para todos los públicos en la Seu

Curso de Verano de la UA

Se impartirá del 6 al 10 de julio en la Seu Univ. de La Nucía

Se impartirá del 6 al 10 de julio en la Seu Univ. de La Nucía / INFORMACIÓN

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R. E.

Del 6 al 10 de julio se desarrollará el curso “Musicoterapia aplicada a la Educación, la Salud y lo social” en la Seu Universitària de La Nucía. Este curso de verano de la Universidad de Alicante (Rafael Altamira) está abierto a todos los públicos. Se darán técnicas y ejercicios prácticos para su posterior utilización, por los grandes beneficios de la “musicoterapia” a todos los niveles. Las plazas son limitadas y todas las personas interesadas pueden inscribirse en https://web.ua.es/es/seus/lanucia/

En este curso se ofrecerá una formación tanto a nivel teórico como práctico sobre los diferentes recursos que ofrece la Musicoterapia en los ámbitos educativo, sanitario y social. Se pretende dar a conocer aspectos históricos, los diferentes ámbitos de aplicación, métodos, técnicas y ejercicios prácticos para su posterior utilización. Este curso “Musicoterapia aplicada a la Educación, la Salud y lo social” se imparte de forma dual: presencial y on-line.

20 horas y 2 créditos

La programación de verano de la Universidad de Alicante en La Nucía incluye tres cursos durante el mes de julio.

La programación de verano de la Universidad de Alicante en La Nucía incluye tres cursos durante el mes de julio. / INFORMACIÓN

El curso está dirigido por Ana Lucía Noreña, doctora en Enfermería y Cultura de los Cuidados por la Universidad de Alicante y coordinado por Román Rodríguez, Doctor en Ciencias de la Salud (especialidad Musicoterapia). Está orientado a profesorado, profesionales de la salud, estudiantes universitarios y público general interesado en la musicoterapia…etc. Es un curso de 20 horas (2 créditos ECTS)

3 cursos de Verano

Tres cursos de verano se desarrollarán el próximo mes de julio en la Seu Universitària de La Nucía: “Musicoterapia aplicada la educación, la salud y lo social”, “XX Curso Internacional del Música Moderna” y “Nuevas estrategias educativas y uso de la IA en el Aula”. La matrícula está abierta y todas las personas interesadas deben inscribirse lo antes posible, ya que las plazas son limitadas, en https://web.ua.es/es/seus/lanucia/

En el XX Curso Internacional de Música Moderna (13-16 julio) se ofrecerá una formación técnica y teórica en pop, rock, blues, jazz, música latina, en las especialidades de guitarra eléctrica y bajo, piano y teclados, percusión, batería, canto moderno e instrumentos de viento. Se abordarán los aspectos históricos de cada género musical, sus principales características y la interpretación del repertorio de los diferentes estilos. Se realizarán trabajos individuales en cada especialidad y diversas agrupaciones colectivas. Es un curso de 20 horas (2 créditos ECTS) está coordinado por el músico profesional Román Rodríguez (ex Café Quijano) y director de la Escuela de Música Moderna de La Nucía.

Noticias relacionadas

El curso “Nuevas estrategias educativas y uso de la IA en el Aula” se desarrollará del 14 al 21 de julio en la Seu Universitària de La Nucía, en formato dual: presencial y dual. Está dirigido a profesorado de todos los niveles educativos, educadores y técnicos, interesados en la innovación educativa y las herramientas de inteligencia artificial aplicadas al aprendizaje. Con 1 crédito EC

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