Curso de Musicoterapia para todos los públicos en la Seu

Del 6 al 10 de julio se desarrollará el curso “Musicoterapia aplicada a la Educación, la Salud y lo social” en la Seu Universitària de La Nucía. Este curso de verano de la Universidad de Alicante (Rafael Altamira) está abierto a todos los públicos. Se darán técnicas y ejercicios prácticos para su posterior utilización, por los grandes beneficios de la “musicoterapia” a todos los niveles. Las plazas son limitadas y todas las personas interesadas pueden inscribirse en https://web.ua.es/es/seus/lanucia/

En este curso se ofrecerá una formación tanto a nivel teórico como práctico sobre los diferentes recursos que ofrece la Musicoterapia en los ámbitos educativo, sanitario y social. Se pretende dar a conocer aspectos históricos, los diferentes ámbitos de aplicación, métodos, técnicas y ejercicios prácticos para su posterior utilización. Este curso “Musicoterapia aplicada a la Educación, la Salud y lo social” se imparte de forma dual: presencial y on-line.

20 horas y 2 créditos

La programación de verano de la Universidad de Alicante en La Nucía incluye tres cursos durante el mes de julio. / INFORMACIÓN

El curso está dirigido por Ana Lucía Noreña, doctora en Enfermería y Cultura de los Cuidados por la Universidad de Alicante y coordinado por Román Rodríguez, Doctor en Ciencias de la Salud (especialidad Musicoterapia). Está orientado a profesorado, profesionales de la salud, estudiantes universitarios y público general interesado en la musicoterapia…etc. Es un curso de 20 horas (2 créditos ECTS)

3 cursos de Verano

Tres cursos de verano se desarrollarán el próximo mes de julio en la Seu Universitària de La Nucía: “Musicoterapia aplicada la educación, la salud y lo social”, “XX Curso Internacional del Música Moderna” y “Nuevas estrategias educativas y uso de la IA en el Aula”. La matrícula está abierta y todas las personas interesadas deben inscribirse lo antes posible, ya que las plazas son limitadas, en https://web.ua.es/es/seus/lanucia/

En el XX Curso Internacional de Música Moderna (13-16 julio) se ofrecerá una formación técnica y teórica en pop, rock, blues, jazz, música latina, en las especialidades de guitarra eléctrica y bajo, piano y teclados, percusión, batería, canto moderno e instrumentos de viento. Se abordarán los aspectos históricos de cada género musical, sus principales características y la interpretación del repertorio de los diferentes estilos. Se realizarán trabajos individuales en cada especialidad y diversas agrupaciones colectivas. Es un curso de 20 horas (2 créditos ECTS) está coordinado por el músico profesional Román Rodríguez (ex Café Quijano) y director de la Escuela de Música Moderna de La Nucía.

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El curso “Nuevas estrategias educativas y uso de la IA en el Aula” se desarrollará del 14 al 21 de julio en la Seu Universitària de La Nucía, en formato dual: presencial y dual. Está dirigido a profesorado de todos los niveles educativos, educadores y técnicos, interesados en la innovación educativa y las herramientas de inteligencia artificial aplicadas al aprendizaje. Con 1 crédito EC