El Grupo de Teatro 3ª Edad actuará en Polop con “Un nuevo Paraíso”

El jueves 2 de julio a las 19 horas el Grupo de Teatro de 3ª Edad representará la comedia “Un Nuevo Paraíso” en Polop, en el Auditorio Emilio Sagi- Luisa Vela. Tras su exitoso estreno en La Nucía, el grupo de teatro 3ª Edad inicia su “gira comarcal” cuya primera parada será en Polop. Desde la concejalía de Tercera Edad se anima al público nuciero a acudir a Polop a apoyar al grupo teatral 3ª Edad, ya que la entrada es libre y gratuita.

Será la segunda vez que se representa esta comedia teatral, que fue estrenada con gran éxito de público en mayo en l’Auditori de La Nucía. Esta actuación está organizada por la concejalía de Bienestar Social de Polop con la colaboración de la concejalía de Tercera Edad de La Nucía y el Grupo de Teatro 3ª Edad.

La presentación de esta “actuación teatral” en Polop contó con la presencia de Julia Bautista, concejala de Bienestar Social de Polop y Beatriz Pérez-Hickman, concejala de Tercera Edad de La Nucía.

Nueva actuación en Polop

Tras el éxito del año pasado con la representación teatral de “Secuestro exprés” en Polop, el grupo de teatro de la 3ª Edad de La Nucía repite en 2026 y vuelve al Auditorio Emilio Sagi- Luisa Vela, el jueves 2 de julio a las 19 horas con su nueva comedia teatral “Un Nuevo Paraíso”.

“Un nuevo paraíso”

La comedia teatral “Un Nuevo Paraíso” escrita por Elisa Barés, se desarrolla entre la tierra y el cielo, donde una corte celestial se muestra muy ocupada ante los hechos que acontecen en el mundo terrenal. En ella aparecen personajes que recuerdan a figuras famosas de la actualidad que buscan el éxito y/o persiguen el poder sin prejuicios.

Este montaje teatral está dirigido por Ana Isabel Vicente y participa el siguiente elenco de actores y actrices: Luisa Moreno, Julián López, Paqui Herrera, Miguel Ángel Díaz, Torcuato Rodríguez, Luis Hortal, Ángela Cano, Faustino Soto, Encarna Ríos, Isabel Pérez, María Redondo y Esperanza Espinel.

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Este Grupo de Teatro de la Tercera Edad “La Casilla” de La Nucía, ya cuenta con una gran trayectoria de montajes teatrales realizados, de hecho, antes de “Un Nuevo Paraíso” ya realizaron: “Secuestro Exprés” (2025), “A Mordisco Limpio” (2024), “Cristo El Moro” (2023), “La próstata me está matando” (2022), todas ellas escritas por Manuel Sánchez. Además, “El poder de las mujeres” (2019), “El tío de América” (2018), “Novio a la fuga” (2017) y “Jo que familia” (2016).