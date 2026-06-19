El concierto de Bandas Juveniles será esta tarde en el Sindicat
Dos bandas: Lira de l’Alfàs del Pi y la Unió Musical La Nucia
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Esta tarde a las 19 horas se celebrará el “Concert d’Intercanvi de Bandes Juvenils” en el Teatre Local El Sindicat de La Nucía, con las “bandes joves” de la Lira de l’Alfàs del Pi y de la Unió Musical de La Nucía. La entrada será libre y gratuita.
La banda juvenil alfasina devuelve la visita a la banda juvenil de La Nucía este viernes, tras celebrarse un concierto el pasado mes de marzo en la Casa de Cultura de l’Alfàs del Pi. Se trata de una iniciativa que fomenta la convivencia entre músicos, el intercambio de experiencias y la difusión de la música de banda.
La Banda Jove Societat Musical La Lira de l´Alfàs del Piactuará bajo la batuta de su director Daniel Lemus y la Banda Jove Unió Musical La Nuciacon su director Eliseo Cruz.
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