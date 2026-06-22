Las bandas juveniles de l’Alfàs y La Nucía actuaron en el Sindicat

El pasado viernes por la tarde las “bandes joves” de la Lira de l’Alfàs del Pi y de la Unió Musical de La Nucía realizaron el “Concert d’Intercanvi de Bandes Juvenils” en el Teatre Local El Sindicat. Un concierto que unió a las dos bandas sobre el escenario y que ofreció un variado repertorio al público asistente.

La dirección del concierto fue compartida por Daniel Lemus y Eliseo Cruz.

1 concierto, 2 directores

La tarde musical en el Teatre Local El Sindicat comenzó con el pasodoble “Oltra”, al que le siguió la adaptación de la serie Pokemon, “Littleroot Town” y la composición musical dividida en cinco movimientos “Dakota”. Estas piezas fueron interpretadas bajo la batuta del director alfasino Daniel Lemus. El concierto continuó, esta vez con director de la Banda Jove Unió Musical La Nucia, Eliseo Cruz, con quien se interpretó “Michael Jackson Hit Mix”, “Mediterrànea” de La Fúmiga y el pasodoble “Els Poblets” con el que concluyó este concierto.

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De este modo, la banda juvenil alfasina devolvió la visita a la banda juvenil de La Nucía, tras celebrarse un concierto el pasado mes de marzo en la Casa de Cultura de l’Alfàs del Pi. ELs “Concert d’Intercanvi de Bandes Juvenils” son una iniciativa que fomenta la convivencia entre músicos, el intercambio de experiencias y la difusión de la música de banda.