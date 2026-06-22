La Nucía asciende a 2ª RFEF tras ganar al Trival Alcorcón

El pasado sábado el CF La Nucía ganó 1-0 al CF Trival Valderas Alcorcón en el “partido del año”, logrando el ascenso a 2ª RFEF. El gol de Juan Mazzocchi desató la locura en un abarrotado Estadi Olímpic Camilo Cano, donde la “marea roja” llenó las gradas con más de 2.000 personas. Tras dos años en 3ª RFEF el club nuciero retorna a la cuarta categoría del fútbol español (2ª RFEF).

El partido fue retransmitido en directo por las cámaras de À Punt TVV, que documentaron este histórico ascenso. La Nucía ganó la final del playoff de ascenso al Trival Valderas Alcorcón y logró el ascenso a 2ª RFEF. Un camino complicado en el que el equipo de Vicente Mir ha tenido que superar tres eliminatorias de playoff, eliminando al At. Saguntino, Levante “B” y Trival Alcorcón. Seis partidos extra tras una exigente temporada en 3ª RFEF. Todo un “Tourmalet” de eliminatorias, dónde el equipo rojillo volvió a ilusionar a su hinchada, que le acompañó incluso en los desplazamientos.

Sufrida Victoria

El autobús del CF La Nucía tuvo un gran recibimiento de la afición en su llegada al Estadi Olímpic. La “marea roja” se volcó desde los prolegómenos del pre partido para animar a sus jugadores de para el “partido del año”, a pesar de las altas temperaturas y la “ola de calor”.

La afición nuciera llenó las gradas de camisetas rojas, creando un espectacular ambiente en el Estadi Olímpic Camilo Cano, que también tuvieron una nutrida representación de la afición madrileña del Trival Alcorcón, con sus banderas franjiverdes. El partido comenzó con La Nucía pisando área, con los primeros acercamientos, pero poco a poco el equipo madrileño se hizo con el dominio del juego, llegando sobre todo a balón parado con varios córners. El susto de la tarde llegó en el minuto 21, cuando Iker estrelló el balón en el poste de la portería de La Nucía, en una gran jugada del extremo derecha madrileño. Tras la pausa de hidratación los rojillos reaccionaron primero con un cabezazo de Juan Mazzocchi y después con el gol “anulado” a Gorxa en el minuto 40, que batía al portero de excelente tiro cruzado. Como en el partido de ida los nucieros veían como les anulaban un tanto por fuera de juego inexistente, a pesar de las protestas “rojillas” y de la grada que rugía contra el colegiado, tras hacer celebrado el gol por todo lo alto. Con 0-0 se llegó al descanso, donde La Nucía no aprovechó el jugar con el viento a favor.

El Capitán Pichu Atienza y otros jugadores portados por la afición en la celebración del ascenso / David Revenga

La segunda parte comenzó con gran igualdad. La entrada de Salinas y Dani Fernández reactivó al equipo nuciero. Una internada del extremo Dani Fernández por banda izquierda, acabó con un centro al área que Mazzocchi tras un gran control convirtió en el 1-0 para La Nucía. El gol del delantero argentino nuciero desató la locura en las gradas en el minuto 66. Tras el tanto nuciero los visitantes tuvieron una gran ocasión, que se fue fuera por poco. Los locales intentaban dormir el partido mientras el Trival Alcorcón se volcaba en ataque. Un centro dentro desde la línea de fondo hizo que rematara Turégano delante del portero nuciero Fluixá, que hizo la parada de la tarde. Con los madrileños volcados en ataque, La Nucía tuvo grandes oportunidades a la contra, especialmente una de Gorxa en el 96, que hubiera sentenciado el partido. Después de más de seis minutos de prolongación finalizó el partido con 1-0, victoria y ascenso para el CF La Nucía a 2ª RFEF. La afición rojilla invadió el campo y jugadores e hinchas se fundieron en la celebración por todo lo alto. Destacar el gran ambiente en las gradas y cómo las dos aficiones se saludaron y aplaudieron mutuamente al final del encuentro, en una demostración de “gran deportividad”, donde el único protagonismo fue para el fútbol.

San Julián, Javi Martín y Mazzocchi

El gol de Juan Mazzocchi en el minuto 66 ante el Trival Alcorcón pasa a la historia del CF La Nucía, como otro “gol mítico de ascenso”. El tanto del jugador argentino que permanecerá en la memoria de los aficionados nucieros para siempre ya que supuso la vuelta a 2ª RFEF de los rojillos.

Mazzocchi se une a los goles históricos de Javi Martín ante el Arenas de Getxo (mayo 2022) que supuso el ascenso a 1ª RFEF, en el minuto 93 o el mítico y legendario tanto San Julián ante el Linares (junio 2019) que dio a La Nucía el ascenso a Segunda B.

Mejor homenaje a Pichu Atienza

Antes del encuentro se rindió un “sentido homenaje” al capitán Pichu Atienza, que se retiraba en este encuentro ante el Trival Alcorcón, tras una gran trayectoria profesional de 19 temporadas en las que ha pasado por 11 equipos, destacando sus temporadas en Segunda División (Reus, Numancia y Real Zaragoza) o en la primera división griega (Ateras Tripoli); siendo internacional sub17 con España, logrando la Europeo sub 17 y el subcampeonato del mundo sub 17.

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Sus hijas y mujer con una camiseta con el número 18, y el pasillo de los 22 jugadores sobre el césped del estadio nuciero fue el marco ideal para esta despedida, con toda la grada puesta en pie. Después el gran capitán hizo el último servicio al CF La Nucía, cuajando un gran partido ante el Trival Alcorcón y consiguiendo su “único ascenso” en su dilatada carrera deportiva. “Mejor homenaje imposible. Hoy me he emocionado tres veces. Primero con mis hijas y mi mujer antes del partido y el aplauso de la afición, ha sido precioso y después con el gol de Juan que nos daba el ascenso y al final celebrándolo con los aficionados ha sido increíble…” comentaba el gran capitán.