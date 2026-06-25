155 deportistas han participado en el Nacional de Halterofilia celebrado en La Nucía

Los mejores levantadores y levantadoras nacionales han participado en el Campeonato de España Absoluto de Halterofilia, celebrado en el Pabellón Muixara de La Nucía. Un total de 155 deportistas han competido en dos intensas jornadas en este nacional, en el que han destacado Erik Guadamud, con triple récord nacional, Marcos Ruiz y Garoa Martínez. También se han conseguido varias mínimas para Mundiales y Europeos, como las logradas por María Olalla y Kilian Gallart.

Esta ha sido la primera competición de este deporte que se ha desarrollado en La Nucía, Ciudad del Deporte, y ha sido retransmitida en directo por streaming a través del canal de la federación.

El Nacional de Halterofilia ha sido organizado por la Real Federación Española de Halterofilia, con la colaboración de la Federació d’Halterofília de la Comunitat Valenciana, el Comité Olímpico Español, el Consejo Superior de Deportes, la Generalitat Valenciana, la Diputación de Alicante y el Ayuntamiento de La Nucía.

Mínimas para Mundiales y Europeos

Varios atletas han aprovechado el Nacional de La Nucía para sellar su billete a las grandes citas internacionales. La gran protagonista ha sido María Olalla, que además de proclamarse campeona de España en 63 kg, ha firmado la mínima para el Campeonato del Mundo Sub-23 y para el Mundial Absoluto.

Erik Gaudamud logró 3 récords nacionales. / INFORMACIÓN

A ella se ha sumado Malen Monasterio, que ha logrado el título en 53 kg y ha dejado encarrilada su participación en el Campeonato de Europa Júnior y en el Mundial Absoluto, en una de las actuaciones más completas del campeonato.

El cómputo de plazas internacionales se ha completado con la mínima de Javi Ayuso para el Campeonato del Mundo Absoluto en 85 kg y con la de Kilian Gallart, vencedor en 79 kg, que ha asegurado su presencia en el Campeonato de Europa Sub-23. El ámbito júnior también ha dejado buenas noticias con las mínimas de Aarón Vallejo y Nolan Gallart, que han conseguido plaza para el próximo Campeonato de Europa de la categoría.

Guadamud: triple récord nacional

Erik Guadamud se ha proclamado campeón de España en 94 kg a base de récords nacionales. En arrancada ha batido el récord de España absoluto, júnior y sub-17, primero con 153 kg y después con 159 kg. En dos tiempos ha sumado los récords sub-17 y júnior hasta los 190 kg, registros que le han permitido firmar un total olímpico de 349 kg, nueva plusmarca de España absoluta, júnior y sub-17.

Este triple récord nacional ha situado al levantador entre lo mejor de la categoría, pese a competir todavía en edades de formación.

Garoa Martínez compitiendo en La Nucía. / INFORMACIÓN

Los premios a las mejores marcas del campeonato han puesto rostro al gran momento que atraviesa el equipo nacional. En categoría masculina, el galardón ha sido para Marcos Ruiz, distinguido con el Laurel Olímpico, que ha reafirmado su condición de mayor referente de la halterofilia española por delante del propio Erik Guadamud y de Javier González.

En categoría femenina, el premio ha recaído en Garoa Martínez, campeona de España en 69 kg, seguida de María Olalla y Malen Monasterio, dos de las protagonistas de la competición, donde ambas han firmado sus mínimas para los próximos compromisos mundiales y europeos.

Junto a Guadamud y Garoa Martínez, la última jornada ha coronado a nuevos campeones de España como José María Arriaga, en 71 kg, y Lucía Fandiño, en 77 kg, en una sesión que ha confirmado la profundidad del relevo nacional en las distintas categorías de peso.

Madrid y Cataluña

En la clasificación por federaciones, la Federación Madrileña se ha impuesto en categoría masculina, por delante de la Gallega y la Valenciana, mientras que en categoría femenina el triunfo ha sido para la Federación Catalana, seguida de la Valenciana y la Madrileña.

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El Campeonato de España Absoluto ha reunido en La Nucía a los mejores levantadores y levantadoras del país y ha dejado un buen balance, con marcas mínimas conseguidas para afrontar el calendario internacional.