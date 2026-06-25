75 porteros han participado en el II Desafío Palop Elite en La Nucía

Un total de 75 jóvenes promesas de la portería de toda la Comunitat Valenciana y Murcia han participado en el II Desafío Palop Elite en La Nucía. La jornada ha combinado competición y tecnificación específica para el puesto de portero y ha levantado una gran expectación, con participantes desde categoría benjamín hasta juvenil en una gran “batalla de porteros”, que ha contado con numeroso público en las gradas de la Ciutat Esportiva Camilo Cano.

Este II Desafío Palop Elite ha contado con la presencia del exportero internacional Andrés Palop, exjugador del Valencia CF, Sevilla FC y la Selección Española, que ha animado a los jóvenes porteros durante la intensa jornada de competición. La actividad se ha desarrollado en el campo de fútbol 11 de césped artificial Vicente del Bosque, en la Ciutat Esportiva Camilo Cano de La Nucía.

En esta batalla, los porteros han tenido que mostrar su pericia en el golpeo de balón y sus reflejos para atajar los lanzamientos de sus contrincantes. Se han habilitado dos zonas de competición con porterías de Fútbol 7 y Fútbol 11, según la categoría de los participantes.

El formato ha resultado emocionante y ha puesto a prueba los reflejos, la precisión, la capacidad de reacción y la toma de decisiones, convirtiendo cada duelo en una exigente prueba para los participantes.

La jornada ha contado con animación y música, además de más de 12 premios y sorteos de material deportivo entre todos los participantes. Entre los obsequios han destacado las camisetas firmadas de los porteros Iñaki Peña, del FC Barcelona y Elche CF, y David Soria, del Getafe CF.

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Ganadores

Thiago Lacuesta ha sido el más destacado y ha sido nombrado mejor portero del Desafío Palop Elite 2026. Por categorías, en benjamín el vencedor ha sido Andrés Caballero; en alevín, el mejor ha sido Juan Compans; entre los infantiles ha destacado Diego González; en la categoría cadete, el ganador ha sido Gaspar Vasseur; y en juvenil, el vencedor ha sido Vicente Burriel.