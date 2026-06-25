El Ayuntamiento de La Nucía ha entregado las llaves de dos nuevas viviendas para jóvenes

El Ayuntamiento de La Nucía ha hecho entrega de las llaves de dos nuevas viviendas para jóvenes menores de 35 años. Estos adosados están ubicados en el carrer Serra Grossa, en la urbanización La Colina. En total, se han entregado ya 5 de las 12 viviendas para jóvenes, a las que han podido optar menores de 35 años empadronados en La Nucía. También se ha previsto la entrega de otras dos viviendas una vez completados todos los trámites.

El alcalde de La Nucía, Bernabé Cano, ha hecho entrega de las dos viviendas para jóvenes tras la firma ante notaría de la escritura del adosado y después de la adjudicación definitiva.

“Seguimos con el proceso hasta completar la entrega de las 12 viviendas”

“Este mes se han entregado las llaves de la cuarta y quinta vivienda para jóvenes, una vez finalizados los trámites. Desde el Ayuntamiento seguimos trabajando hasta completar la entrega de las 12 viviendas, a las que han podido optar todos los jóvenes nucieros menores de 35 años. También se ha previsto la entrega de la sexta y séptima vivienda, una vez completada toda la documentación necesaria. Una vez más, demostramos nuestro compromiso con la juventud y el acceso a la vivienda”, ha comentado Bernabé Cano, alcalde de La Nucía.

El primer edil ha añadido que se ha previsto poner en marcha un proyecto para la construcción de 200 Viviendas de Protección Oficial (VPO) durante los próximos dos años.

Adosados en la urbanización La Colina

Estas dos viviendas para jóvenes entregadas son adosados de dos y tres habitaciones, con dos baños y una superficie de 90 a 125 metros cuadrados, ubicados en el carrer Serra Grossa nº8, en la urbanización La Colina. Esta zona residencial cuenta con piscina comunitaria y excelentes vistas a la bahía de Altea, Benidorm y Calp.

Además, los nuevos propietarios han optado a la adquisición de una plaza de aparcamiento subterráneo en la urbanización, una opción contemplada en las bases de adjudicación.

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200 VPO

El Ayuntamiento de La Nucía ha tenido en proyecto poner en marcha 200 Viviendas de Protección Oficial (VPO) durante los próximos dos años. El objetivo ha sido facilitar el acceso a la vivienda a los nucieros y nucieras, especialmente a los más jóvenes.