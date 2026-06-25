Finaliza el ciclo de talleres medioambientales del CEM Captivador de La Nucía

Los talleres medioambientales programados por el CEM Captivador han finalizado con una gran participación. La última sesión se ha dedicado a “Plantas Silvestres Comestibles y Medicinales”, una actividad en la que han participado 20 personas y que ha permitido acercar a los asistentes al conocimiento de la flora mediterránea, sus usos tradicionales y sus aplicaciones tanto gastronómicas como medicinales. La formación ha sido impartida por el profesor Antonio Belda.

El CEM El Captivador ha previsto retomar su programación con la organización de nuevos talleres de temática ambiental. Estas actividades se han planteado para desarrollarse un sábado al mes, por la mañana, en las instalaciones del centro.

Plantas comestibles y tradicionales

En esta formación, impartida por Antonio Belda Antolí, los 20 participantes han podido conocer distintas especies silvestres de la provincia de Alicante, así como sus propiedades y formas de aprovechamiento. La sesión ha combinado contenidos teóricos y prácticos, que han incluido la elaboración de infusiones, recetas tradicionales y la destilación de hierbas aromáticas para la obtención de aceites esenciales.

Centro adherido a EAR

El CEM Captivador se ha adherido recientemente a la Estrategia de Educación Ambiental de la Comunitat Valenciana (EAR) y al Centre d’Educació Ambiental de la Comunitat Valenciana (CEACV). Esta adhesión ha supuesto su incorporación a los proyectos y compromisos autonómicos en educación ambiental, cambio climático y sostenibilidad, además de la posibilidad de optar a subvenciones, lo que ha representado un salto cualitativo para el CEM Captivador.

El CEM El Captivador, en colaboración con estas entidades de la Generalitat Valenciana y la Universidad de Alicante, ha previsto retomar su programación con la organización de nuevos talleres de temática ambiental, diseñados con un enfoque innovador y práctico. Estas actividades gratuitas y con plazas limitadas se han planteado para desarrollarse un sábado al mes por la mañana en las instalaciones del centro.

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Estas actividades han reforzado el compromiso del CEM El Captivador con la educación ambiental, la divulgación científica y la sensibilización ciudadana, fomentando el aprendizaje activo y el contacto directo con la naturaleza, así como la participación en iniciativas que han promovido la sostenibilidad y el conocimiento del medio natural.