Más de 1.800 deportistas competirán en la Copa del Mundo de Jiu Jitsu en La Nucía

“La Nucía, Ciudad del Deporte” acogerá este fin de semana la “World Cup BJJ” 2026 donde 1.807 deportistas de 36 nacionalidades, competirán durante dos días, sábado 27 y domingo 28 de junio en el pabellón Camilo Cano. Las modalidades de competición que se desarrollarán son las de grappling y Brazilian Jiujitsu.

Este World Cup BJJ de La Nucía 2026 está organizado por la Federación Internacional de Jiu Jitsu Deportivo con la colaboración de la Federación de Luchas Olímpicas de la Comunidad Valenciana, Comunitat de l’Esport, SpainBJJ Tour y el Ayuntamiento de La Nucía. La presentación contó con la presencia de David Armendariz, pte. Fed. Luchas Olímpicas CV y Bernabé Cano, alcalde de La Nucía.

1.807 participantes

Este Open Internacional de World Cup BJJ 2026 reunirá en “La Nucía, Ciudad del Deporte” a 1.807 deportistas de 36 nacionalidades en dos días de competición (27 y 28 de junio), en el Pabellón Camilo Cano. El sábado 27 de junio competirán los Juveniles (Gi y No-Gi) y Masters en modalidad con Kimono (Gi). El domingo 28 de junio será el turno de los más jóvenes, Kids (en Gi y No-Gi) y los Masters en Grappling (No-Gi).

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La competición será retrasmitida en streaming a través de de la web de SpainBJJ Tour https://spainbjjtour.smoothcomp.com/en/event/29905