20 estudiantes de la Escuela de Adultos de La Nucía se gradúan en ESO

20 alumnos y alumnas de la Escuela de Adultos de La Nucía han logrado el graduado en ESO, tras superar los exámenes que se celebraron en el mismo centro educativo. Para finalizar el curso ayer se realizó una entrega de orlas al alumnado de ESO de la Escuela de Adultos para reconocer el trabajo y dar visibilidad a la “cultura del esfuerzo”. El Ayuntamiento de La Nucía ha destinado 65.000 euros a la Escuela de Adultos este curso 2025-2026 y ha contado con un total de 212 estudiantes, de ellos 36 de ESO.

El Aula Magna Jordi de Sant Jordi de la Seu Universitària de La Nucía acogió esta entrega de Orlas a los alumnos y alumnas de ESO de la Escuela de Adultos de La Nucía, donde participaron las profesoras de la FPA (Formación Permanente de Adultos) Merche Herreiz, Magda Lloret, Alba Hernández, Olivia Roig, Eva Gea, Maria Martí y Pedro Lloret, primer teniente alcalde de La Nucía.

La Escuela de Adultos de La Nucía es un centro educativo municipal, homologado por la Generalitat Valenciana. Las clases se impartieron en el edificio de Escoles Municipals, de lunes a jueves por la tarde. La matrícula para el curso 2026-2027 se abrirá el próximo mes de julio.

“Segunda oportunidad para estudiar”

El acto de graduación de ESO del alumnado de la Escuela de Adultos de La Nucía fue presentado por la directora Merche Herreiz. Intervino Pedro Lloret, teniente alcalde de La Nucía, que felicitó al alumnado graduado “por su esfuerzo y dedicación y para aprovechar esta segunda oportunidad para estudiar que es la Escuela de Adultos de La Nucía” y les animó a “seguir estudiando en los ciclos formativos, bachiller y la Universidad”.

El momento emotivo de la tarde fueron los discursos de las alumnas graduadas Julia Sánchez y Estela Cuevas, en representación de toda esta promoción de 2026. En su intervención agradecieron a las profesoras “su gran trabajo y ayuda durante todo el año, tanto a nivel académico como personal”, así como “el gran ambiente de la Escuela de Adultos que motiva a todo el que llega”.

Compromiso con la Educación de Adultos

Un curso más el Ayuntamiento de La Nucía demuestra su compromiso con la “educación de adultos” destinando 65.000 euros de su presupuesto municipal a la “Escuela de Adultos”. El alumnado sólo realiza un pago por la matrícula, el resto del curso escolar no realiza ningún pago por la formación permanente de alumnos.

212 alumnos y alumnas

Este curso 2025-2026 que acaba de finalizar la Escuela de Adultos de La Nucía ha contado con un total de 212 alumnos y alumnas. De ellos 36 se matricularon en ESO, de los que 20 lograron aprobar la Educación Secundaria Obligatoria. Por quinto año consecutivo los exámenes de la ESO se realizaron en la propia Escuela Adultos, ubicada en el edificio de Escoles Municipals.

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