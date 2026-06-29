El Club de Lectura de Igualdad finaliza la cuarta novela del año

El Club de Lectura Feminista de La Nucía ha finalizado en junio la cuarta novela del año: “Señora lo será tu puta madre” de Sibila Freijo. El pasado viernes se reunieron en el Casal de Les Dones para comentar la novela y compartir impresiones. Tras el parón por las vacaciones de verano, el próximo encuentro será el 18 de septiembre por la tarde en el Casal de Les Dones, donde se abordará la quinta lectura del año: “La casa de huéspedes” de Ana Lena Rivera.

Se trata de una iniciativa gratuita y abierta organizada por la concejalía de Igualdad y Políticas Inclusivas del Ayuntamiento de La Nucía. La información e inscripciones están abiertas están disponibles en el Casal de les Dones- Espai Igualtat, ubicado en calle Sant Antoni, 70.

Cuarta novela 2026

El pasado viernes se volvió a reunir el “Club de Lectura Feminista. Espai Violeta” de La Nucía para hablar sobre la cuarta lectura en este año 2026: “Señora lo será tu puta madre” de Sibila Freijo, que acaban de finalizar. Este libro es el retrato de tres “chicas mayores" al borde del caos que se resisten a convertirse en “señoras”, que trata el desconcierto de la entrada en la madurez contados de manera sincera, real, sin tópicos. Novela ambientada en Perú, llena de vida, que hace reír y reflexionar a sus lectoras.

En este encuentro las mujeres participantes del “Club de Lectura” hablaron sobre esta novela, los personajes, la trama, la ambientación en Perú…..etc.

Gran éxito del Club de Lectura

Desde su puesta en marcha este Club de Lectura Feminista de La Nucía está teniendo un gran éxito y aceptación. Las aficionadas a la lectura pueden encontrar en este espacio un lugar de puesta en común, aprendizaje colectivo y coloquio literario. Es un club de lectura abierto y dinámico que en la actualidad cuenta con 20 mujeres y que busca la lectura de escritoras o escritores que han sido y son referentes en los ámbitos de la narrativa y el movimiento de mujeres.

La próxima lectura es “La casa de huéspedes” de Ana Lena Rivera.

Casal de Les Dones

Desde la concejalía de Igualdad se quiere recordar otros servicios que se prestan en el “Casal de les Dones- Espai Igualtat” como son: 1. Información, atención y asesoramiento a la Mujer, 2. Sensibilización, información y formación en materia de igualdad de oportunidades y no discriminación, 3. Sensibilización, prevención, detección y derivación en materia de violencia de género, 4. Información y asesoramiento a empresas sobre planes de igualdad y 5. Sensibilización, información y derivación para la igualdad real y efectiva de las personas LGTBIQA+.

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Para cualquier tipo de información, asesoramiento o inscripciones de actividades se debe hacer a través del correo electrónico igualdad@lanucia.es, el teléfono 687635371 o de forma presencial en el Casal de les Dones- Espai Igualtat, ubicado en calle Sant Antoni, 70.