La Orquesta de Jóvenes de Alicante actuó en La Nucía para preparar el Festival de Viena

La Orquesta de Jóvenes de la Provincia de Alicante (OJPA) ofreció un magnífico concierto el pasado sábado en l’Auditori de La Nucía. “Pasión y Fuego: Un viaje sinfónico” fue la última actuación antes de volar a Viena para participar en el Festival Summa Cum Laude 2026. En este concierto en l’Auditori dos músicos nucieros actuaron en “casa”: Andrea Pérez Cano (oboe) y Enrique López Fuster (saxo).

El público de l’Auditori pudo disfrutar de los jóvenes talentos de la música alicantina el pasado sábado en el concierto “Pasión y Fuego: Un viaje sinfónico” de la OJPA, que contó con el apoyo de la Diputación de Alicante y la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de La Nucía. Un concierto que fue presentado por Francesc Sempere, director de l’Auditori.

Magnífico programa

El concierto de la OJPA “Pasión y Fuego: Un viaje sinfónico” en l’Auditori de La Nucía tuvo un magnífico programa de “música clásica”, bajo la batuta de Francisco Maestre. La actuación arrancó fuerte con “Capricho Español Op 34” de Nikolái Rimsky-Korsakov, que hizo vibrar el auditorio nuciero, con sus espectaculares cambios de ritmo y apoteósico final. A continuación sonó en la sala “El sombrero de tres picos. Suite Nº2” de Manuel de Falla. Posteriormente la OJPA cambió de registro con “Conga del Fuego Nuevo” y “Danzón Nº2” ambas de Arturo Márquez.

Un repertorio que fue muy aplaudido por el “entregado” público nuciero, que dedicó una larga ovación final, arrancando un “bis” extra a la OJPA.

85 músicos y 2 de La Nucía

Actualmente la Orquesta de Jóvenes de la Provincia de Alicante (OJPA) cuenta con 85 músicos, desde los 9 hasta los 23 años. Entre ellos hay dos jóvenes músicos de La Nucía forman parte de sus filas y que viajarán al Festival SCL de Viena: Andrea Pérez Cano, Oboe y miembro desde noviembre de 2024 y Enrique López Fuster: Saxofón y miembro desde septiembre de 2025. Ambos músicos actuaron el pasado sábado en “casa” junto a la OJPA y fueron felicitados por el director Francisco Maestre.

Previa para su viaje a Viena

En 2026 la OJPA viaja a Viena para participar en el 18º Festival Summa Cum Laude (SCL Youth Music Festival) del 3 al 8 de julio. De hecho, la actuación de este sábado en La Nucía fue “la última prueba” antes de participar en este festival internacional. En este certamen de Viena la OJPA ha conseguido el primer premio en las ediciones de 2015, 2017 y 2018. El pasado año consiguió un segundo premio con “autstanding succes”.

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Francisco Maestre

Francisco Maestre es uno de los colaboradores artísticos del Auditori de La Nucia desde hace más de una década. La OJPA es la formación que él dirige y es más que una orquesta, es un proyecto pedagógico y musical con valores por el que han pasado desde su creación, en el año 2009, más de 1000 jóvenes. Actualmente esta orquesta está compuesta por 85 músicos de los que viajan este año a Viena 74 músicos. La media de edad actual se sitúa en unos 17 años y distingue a la OJPA la integración de niñas y niños con jóvenes en la misma formación orquestal, con la misma exigencia y los mismos retos. Algo que Francisco Maestre trabaja mucho en ensayos meticulosos y exigentes sesiones de trabajo.