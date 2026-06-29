El XX Curso de Música Moderna será del 13 al 16 de julio

Del 13 al 16 de julio se desarrollará la XX edición del curso “Curso Internacional de Música Moderna 2026” de La Nucía. Este curso de verano de la Universidad de Alicante (Rafael Altamira) está abierto a todos los públicos. En esta formación se ofrecerá una formación técnica y teórica en pop, rock, blues, jazz, música latina, en las especialidades de guitarra eléctrica y bajo, piano y teclados, percusión, batería, canto moderno e instrumentos de viento Un curso eminentemente práctico que cuenta con 2 créditos ECTS de la UA. Todas las personas interesadas deben inscribirse hasta el 9 de julio en el enlace https://web.ua.es/es/seus/lanucia/

Este curso es una iniciativa de la Seu Universitària de La Nucia, la Universidad de Alicante y el Ayuntamiento de La Nucía, que reafirma la apuesta del municipio por la formación artística, la educación cultural y la proyección del talento local e internacional.

20 horas y 2 créditos

Durante cuatro intensos días, l’Auditori y la Seu Universitària acogerán el XX Curso Internacional de Música Moderna de la Universidad de Alicante, del 13 al 16 de julio, de 10 a 15 horas. Se trata de aprender a “ritmo de rock” con guitarras, voces, bajos, piano, instrumentos de vientos y percusión-batería; explorando diferentes estilos: pop, rock, blues, jazz, música latina y flamenco; guiados por un equipo docente de primer nivel: Pedro José Andani (piano y viento), Inés M. Berro (canto-voces), Álvaro Díez (batería-percusión), Ana Díez (metodología) y Sergio Valera (guitarra eléctrica y bajo), músicos y educadores con amplia trayectoria artística.

El broche final del curso será un concierto de clausura el jueves 16 de julio, en el que alumnado y profesorado compartirán escenario para mostrar todo lo aprendido y vivido durante la semana. Es un curso dirigido Vicent Martines Peres y coordinado por Román Rodríguez, músico profesional, ex miembro de Café Quijano y actual director de la Escuela de Música Moderna de La Nucía.

3 cursos de Verano

Tres cursos de verano se desarrollarán el próximo mes de julio en la Seu Universitària de La Nucía: “Musicoterapia aplicada la educación, la salud y lo social” del 6 al 10 de julio, “XX Curso Internacional del Música Moderna” del 13 al 16 de julio y “Nuevas estrategias educativas y uso de la IA en el Aula” del 14 al 21 de julio.

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