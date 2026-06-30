La Nucía acoge el primer Simulacro Sísmico de la Generalitat

La Consellería de Emergencias e Interior ha realizado esta mañana un “Simulacro de Riesgo Sísmico en La Nucía”. Este simulacro ha contado con un dispositivo humano de 115 personas con todo el operativo de helicópteros, camiones y drones del Consorcio Provincial de Bomberos, Servicios Sanitarios, Policía Local La Nucía, Policía Autonómica, ONG USAR 13 de Rescate, Guardia Civil, Policía Nacional…etc.

La experiencia, que ha tenido como escenarios el Campo de Entrenamiento de Perros de Rescate y la Central de la Policía Local, ha permitido ensayar todas las fases que se activan a nivel táctico y operativo al poner en marcha un Plan de Actuación Municipal frente al Riesgo Sísmico. El simulacro ha sido coordinador por Juan Carlos Torres, Jefe Bomberos Benidorm.

Primer Simulacro Sísmico

Se trata de la primera vez que el Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (IVASPE) programa una actividad de estas características en el marco del programa formativo que se imparte a policías locales de nuevo ingreso, tal y como ha destacado el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, que ha asistido al ejercicio, acompañado del alcalde de la localidad, Bernabé Cano, y del director general de Seguridad Pública, Erich Vanacloig.

“Actividad formativa innovadora”

El titular de Emergencias ha destacado que la Conselleria cumple así con el compromiso de “impulsar una actividad formativa innovadora, basada en escenarios reales y orientada a preparar a los futuros policías locales ante situaciones de emergencia complejas”. “La formación y la preparación son, sin duda, la mejor herramienta para proteger a la ciudadanía, y esa preparación debe ser cada vez más práctica y más especializada”, ha defendido.

“Instalaciones únicas de primer nivel”

El conseller ha subrayado además la colaboración del Ayuntamiento de La Nucía en la preparación de este simulacro, y ha indicado que la localidad “cuenta con unas instalaciones únicas de entrenamiento de primer nivel que la convierten en un entorno idóneo para desarrollar ejercicios prácticos y simulaciones de alta complejidad”.

“Un tema más actual que nunca por Venezuela”

El alcalde de La Nucía destacó la importancia de realizar estos simulacros, “un tema más actual que nunca por los recientes terremotos de Venezuela”. Bernabé Cano recordó la importancia de “esta jornada formativa pionera que este simulacro, para estar bien coordinados todas las fuerzas de seguridad del Estado: Bomberos, Policía Local, Emergencias Generalitat, para saber cómo actuar”. Para finalizar Cano reseñó que “La Nucía vuelve a ser un referente en emergencias gracias a tener este Campo de Entrenamiento de Perros de Rescate, desde 2015, que ha permitido realizar este simulacro, ya que representa un campo de estructuras colapsadas tras un terremoto”.

Simulacro a todos los niveles

En concreto, en la Central de la Policía Local se ha constituido el Centro de Coordinación Operativa Municipal con su comité asesor, un gabinete de información y un centro de comunicaciones, y se ha simulado la gestión de la emergencia mediante la utilización de un software especializado que permite integrar y automatizar los planes de emergencia municipales y que posibilita geolocalizar incidentes, gestionar recursos y ejecutar órdenes en tiempo real según el nivel de riesgo establecido.

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En el centro de rescate han actuado, en una primera fase, las unidades de reconocimiento y primera evaluación y posteriormente han intervenido las unidades básicas de intervención, coordinadas por el Puesto de Mando Avanzado.