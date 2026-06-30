La Seu de La Nucía acoge la PAU extraordinaria de julio con 94 estudiantes

Esta mañana 94 alumnos de los Institutos de Benidorm y La Nucía han comenzado los exámenes de la convocatoria extraordinaria de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) 2026 en La Nucía. Durante 3 días la Seu Universitària de La Nucía es la sede del Tribunal nº3 de la PAU de la provincia de Alicante. Es el noveno año que La Nucía acoge los exámenes de “Selectividad”.

En esta convocatoria extraordinaria de julio se presentan un total de 94 estudiantes, de los cuáles diecisiete son del Instituto de La Nucía, que “juegan en casa” en esta PAU de julio de 2026. Esta mañana el inicio de la PAU extraordinaria de La Nucía ha contado con la presencia de Fernando Borrás, presidente del Tribunal nº3 de la PAU, Pedro Lloret, teniente de alcalde de La Nucía.

La jornada ha comenzado sin incidencias y todo se está desarrollando según el horario previsto. Por décima vez en la historia los alumnos de Segundo de Bachiller de La Nucía no han tenido que desplazarse a otra localidad de la comarca para realizar los exámenes de Selectividad, ya que se desarrollan en La Nucía.

Seu de la “Selectividad” 2026

La sede de los exámenes de Selectividad 2026 en la convocatoria extraordinaria es la Seu Universitària de la Universidad de Alicante en La Nucía. Todos los exámenes de Selectividad se desarrollan en aulas climatizadas. Del 30 de junio al 2 de julio 94 estudiantes de 7 Institutos (Benidorm y La Nucía) realizan sus exámenes en La Nucía, sede del Tribunal nº3 de Selectividad. Esta convocatoria extraordinaria acoge estudiantes (56) que realizarán esta importante prueba por primera vez, pero también estudiantes que se presentan a subir nota en determinadas materias (38 alumnos).

Recordemos que los exámenes de Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) de junio se realizaron en el Pabellón Muixara de La Nucía, al ser 363 estudiantes convocados a examen. Ahora en esta extraordinaria de julio al ser menos estudiantes (94), se desarrolla en la Seu Universitària de La Nucía.

33 exámenes

Al igual que la convocatoria de junio, serán un total de 33 exámenes distribuidos a lo largo de las tres jornadas –30 de junio, 1 y 2 de julio– y con horarios generales desde las 9,30 hasta las 19,15 horas, menos el jueves 2 de julio que concluirán a medio día. La PAU 2026 comenzó hoy martes 30 de junio, a las 9,30 con el examen de Castellano, para posteriormente realizar el de Filosofía. Tras estos dos exámenes comunes, por la tarde a partir de las 15,30 horas se completará el tercer examen del día con las asignaturas troncales de los distintos Bachilleres de Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales, Artístico, Humanidades y Artes Escénicas-Música.

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7 centros de la comarca

6 institutos y 1 colegio participan en la PAU 2026 de julio en La Nucía. Desde Benidorm se desplazan el alumnado de 6 centros: Colegio Lope de Vega (10 alumnos), I.E.S. Beatriu Fajardo de Mendoza (8 alumnos), I.E.S. Bernat de Sarria (18 alumnos), I.E.S. L’Almadrava (14 alumnos), I.E.S. Mediterránea (17 alumnos) y I.E.S. Pere María Orts i Bosch (10 alumnos); por último, los alumnos (17) del Instituto de La Nucía realizan la Prueba PAU de julio en su propio municipio, sin necesidad de desplazarse, por décimo año consecutivo.