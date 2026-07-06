El Grupo de Teatro 3ª Edad representó “Un nuevo Paraíso” en Polop

El pasado jueves el Grupo de Teatro de 3ª Edad representó la comedia “Un Nuevo Paraíso” en Polop, en el Auditorio Emilio Sagi- Luisa Vela. Tras su exitoso estreno en La Nucía en mayo, el grupo de teatro 3ª Edad inició su “gira comarcal” en Polop, dónde numeroso público de las dos localidades disfrutó de esta divertidísima comedia de Elisa Barés.

Esta actuación teatral fue organizada por la concejalía de Bienestar Social de Polop con la colaboración de la concejalía de Tercera Edad de La Nucía y el Grupo de Teatro 3ª Edad. Se trataba de la segunda actuación del grupo nuciero en Polop, donde el año pasado representó “Secuestro Exprés”.

“Un nuevo paraíso”

La comedia teatral “Un Nuevo Paraíso” escrita por Elisa Barés, se desarrolla entre la tierra y el cielo, donde una corte celestial se muestra muy ocupada ante los hechos que acontecen en el mundo terrenal. En ella aparecen personajes que recuerdan a figuras famosas de la actualidad que buscan el éxito y/o persiguen el poder sin prejuicios.

Este montaje teatral está dirigido por Ana Isabel Vicente y participa el siguiente elenco de actores y actrices: Luisa Moreno, Julián López, Paqui Herrera, Miguel Ángel Díaz, Torcuato Rodríguez, Luis Hortal, Ángela Cano, Faustino Soto, Encarna Ríos, Isabel Pérez, María Redondo y Esperanza Espinel.

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Gran trayectoria

Este Grupo de Teatro de la Tercera Edad “La Casilla” de La Nucía, ya cuenta con una gran trayectoria de montajes teatrales realizados, de hecho, antes de “Un Nuevo Paraíso” ya realizaron: “Secuestro Exprés” (2025), “A Mordisco Limpio” (2024), “Cristo El Moro” (2023), “La próstata me está matando” (2022), todas ellas escritas por Manuel Sánchez. Además, “El poder de las mujeres” (2019), “El tío de América” (2018), “Novio a la fuga” (2017) y “Jo que familia” (2016).