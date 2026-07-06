“Musicoterapia” inicia los Cursos de Verano de la Seu de La Nucía

Esta mañana, con el curso “Musicoterapia aplicada a la Educación, la Salud y lo Social”, han comenzado los Cursos de Verano 2026 de la Seu Universitària de La Nucía. Se trata de una formación dual, online y presencial, de la Universidad de Alicante, de cinco días de duración, que cuenta con 20 inscritos. La matrícula sigue abierta para los otros dos cursos de verano: “XX Curso Internacional de Música Moderna” y “Nuevas estrategias educativas y uso de la IA en el Aula”.

La apertura del curso “Musicoterapia aplicada a la Educación, la Salud y lo Social” ha contado con la presencia de Pedro Lloret, concejal de Seu Universitària, y Román Rodríguez, coordinador del curso. Esta formación está organizada por la Universidad de Alicante, dentro de los Cursos de Verano Rafael Altamira 2026, la Seu Universitària de La Nucía y el Ayuntamiento de La Nucía, con la colaboración de la Escuela de Música Moderna de La Nucía y el Centro Musical N3.

Musicoterapia

El curso “Musicoterapia aplicada a la Educación, la Salud y lo Social” forma tanto a nivel teórico como práctico sobre los diferentes recursos que ofrece la musicoterapia en los ámbitos educativo, sanitario y social. Se pretende dar a conocer aspectos históricos, los diferentes ámbitos de aplicación, métodos, técnicas y ejercicios prácticos para su posterior utilización. Este año, el curso de Musicoterapia de los Cursos de Verano de la Seu de La Nucía cumple su sexta edición.

En él participan como alumnado profesores, profesionales de la salud y estudiantes universitarios, entre otros perfiles. La conferencia inaugural ha sido “Musicoterapia educativa. Definiciones y situación actual de la Musicoterapia”, a cargo de la profesora Ana Isabel Berenguer.

Es un curso de 20 horas, equivalente a 2 créditos ECTS, que se imparte desde hoy, lunes 6 de julio, hasta el próximo viernes 10 de julio, en formato dual, presencial y online, y cuenta con 20 alumnos.

Tres cursos de verano

Este mes de julio, la Seu Universitària de La Nucía ofrece tres cursos de verano. Tras el de “Musicoterapia aplicada a la Educación, la Salud y lo Social”, los dos siguientes serán “XX Curso Internacional de Música Moderna” y “Nuevas estrategias educativas y uso de la IA en el Aula”, cuya matrícula todavía está abierta.

En el XX Curso Internacional de Música Moderna, que se celebrará del 13 al 16 de julio, se ofrecerá una formación técnica y teórica en pop, rock, blues, jazz y música latina, en las especialidades de guitarra eléctrica y bajo, piano y teclados, percusión, batería, canto moderno e instrumentos de viento. Se abordarán los aspectos históricos de cada género musical, sus principales características y la interpretación del repertorio de los diferentes estilos. También se realizarán trabajos individuales en cada especialidad y diversas agrupaciones colectivas.

Este curso, de 20 horas y 2 créditos ECTS, está coordinado por el músico profesional Román Rodríguez, exintegrante de Café Quijano y director de la Escuela de Música Moderna de La Nucía.

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El curso “Nuevas estrategias educativas y uso de la IA en el Aula” se desarrollará del 14 al 21 de julio en la Seu Universitària de La Nucía, en formato dual, presencial y online. Está dirigido a profesorado de todos los niveles educativos, educadores y técnicos interesados en la innovación educativa y en las herramientas de inteligencia artificial aplicadas al aprendizaje. La formación cuenta con 1 crédito ECTS.