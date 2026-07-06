El profesorado voluntario de la Escuela de Adultos recibe un reconocimiento

Con motivo del final de curso los profesores voluntarios de la Escuela de Adultos de La Nucía han recibido un pequeño reconocimiento por parte del Ayuntamiento de La Nucía, “por su compromiso con la educación”. 212 alumnos y alumnas se han formado en la Escuela de Adultos de La Nucía, en las diferentes especialidades que ofertó este centro educativo municipal homologado por la Generalitat Valenciana.

Bernabé Cano, alcalde de La Nucía entregó un regalo a Mª Francisca Negro Llorens (profesora de Patchwork- Costura Creativa) y los profesores de inglés conversacional Isabelle Cottenceau (nivel intermedio) y Georges Constantin Melides (nivel básico), por su labor desinteresada en la Escuela de Adultos. En esta recepción oficial participaron las profesoras de la FPA (Formación Permanente de Adultos) de La Nucía María Martí y Merche Herreiz.

Un año más desde el Ayuntamiento de La Nucía se les hizo un pequeño detalle y reconocimiento público a los profesores que han colaborado en la Escuela de Adultos de La Nucía de forma totalmente altruista durante todo el curso escolar.

“Por su solidaridad”

“Cada final de curso tenemos un pequeño detalle con los profesores voluntarios de la Escuela de Adultos de La Nucía, por su solidaridad y trabajo totalmente desinteresado. Han colaborado durante todo el curso escolar 2025-2026 y gracias a ellos la oferta educativa ha sido mayor. En total se han formado 212 estudiantes” comentó Bernabé Cano, alcalde de La Nucía.

65.000 euros

El Ayuntamiento de La Nucía ha destinado durante el curso 2025-2026 un total de 65.000 euros en la Escuela de Adultos, para dar “una segunda oportunidad para estudiar a los mayores de 18 años”. La Escuela de Adultos de La Nucía es un centro homologado por la Generalitat Valenciana. La Escuela de Adultos se ha ubicado este curso en el edificio d’Escoles Municipals de La Nucia.

212 alumnos

Este curso 2025-2026 que acaba de finalizar la Escuela de Adultos de La Nucía ha contado con un total de 212 alumnos y alumnas. De ellos 36 se matricularon en ESO, 20 lograron aprobar el examen de la ESO (Educación Secundaria Obligatoria), obteniendo el certificado. Por quinto año los exámenes de la ESO se realizaron en La Nucía, en el edificio de les Escoles Municipals.

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La clase más numerosa ha sido las de “Español para Extranjeros” con 99 alumnos y alumnas. La Educación Primaria (FIPA) (Alfabetización, Neolectores y Educación de Base) tuvo 11 estudiantes. Completó la oferta no reglada del centro la costura creativa (22 alumnos) y el inglés conversacional (32 alumnos).