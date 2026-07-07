El Consejo Comarcal de Igualdad arranca la campaña “Me resbala” para combatir estereotipos físicos
La iniciativa se difundirá en redes sociales y persigue poner en valor la diversidad corporal
Esta semana el Consejo Comarcal de Igualdad de la Marina Baixa ha presentado la campaña de verano “Me resbala” con la que se pretende combatir los estereotipos físicos, poniendo en valor la diversidad corporal. La campaña, que será difundida fundamentalmente a través de redes sociales, ha contado en su presentación con concejalas, agentes y promotoras de igualdad de los municipios de la comarca de la Marina Baixa.
Gemma Márquez, concejala de Igualdad y Políticas Inclusivas estuvo presente en este encuentro comarcal al que también acudió la técnica municipal Caridad Rodríguez.
Campaña “Me Resbala”
La campaña, impulsada de forma conjunta por los municipios que integran el Consejo Comarcal (Benidorm, La Vila Joiosa, Altea, L'Alfàs del Pi, La Nucía, Finestrat, Polop, además de la Mancomunidad de Servicios Sociales de la Marina Baixa), incide en la importancia de respetar la diversidad corporal y rechazar los estereotipos de belleza con especial incidencia entre adolescentes y jóvenes. Con motivo del verano, una época en la que la presión estética suele intensificarse, la iniciativa invita a disfrutar de esta estación desde el respeto, la aceptación y el autocuidado, sin tener que ajustarse a cánones de belleza impuestos.
La campaña se acompaña de las etiquetas #MeResbala, #CuerposDiversos, #VeranoSinPresiones y #BodyPositive, con el objetivo de amplificar su alcance y promover una conversación positiva sobre la aceptación corporal y el respeto a la diversidad.
Como ha resaltado Gemma Márquez, concejala de Igualdad y Políticas Inclusivas, “la campaña pretende poner el foco en la cosificación del cuerpo de las mujeres y la presión estetética que sufren para visibilizar la belleza real y la diversidad de cuerpos, sin filtros y sin culpa”.
Durante el encuentro, las responsables municipales de Igualdad reafirmaron su compromiso con el desarrollo de acciones conjuntas de sensibilización y prevención que contribuyan a construir una sociedad más igualitaria, libre de estereotipos y respetuosa con la diversidad.
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