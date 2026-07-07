Juventud programa dos excursiones veraniegas

El Centre Juvenil de La Nucía ha incluido en su programación de verano 2026 dos nuevas actividades. Una excursión de Paddle Surf y un día en el parque acuático Aqualandia. Ambas excursiones tienen plazas limitadas, por lo que se recomienda la inscripción lo antes posible.

La presentación de estas actividades contó con la presencia de Gemma Márquez, concejala de Juventud de La Nucía. Dos actividades veraniegas programadas por la concejalía de Juventud del Ayuntamiento de La Nucía. Para apuntarse a las actividades, es necesario acudir al Centre Juvenil, llamar al teléfono 966897070 o vía mail a cj@lanucia.es

Excursiones acuáticas

La concejalía de Juventud ha incluido en esta programación estival dos excursiones: una de paddle surf en Benidorm al atardecer el 22 de julio y una al parque Aqualandia Benidorm el 10 de agosto.

La excursión de Paddle Surf será el miércoles 22 de julio en Benidorm con salida al atardecer (hora prevista 19,30 horas). Esta actividad incluye, el monitor y la tabla durante dos horas con la que se ofrece la posibilidad de ser utilizada por dos personas (consultar condiciones). El precio de esta actividad es de 35 euros.

El 10 de agosto se ha previsto realizar una excursión para disfrutar de un día en el parque Aqualandia Benidorm. Esta actividad incluye transporte de ida y vuelta y entrada al parque. También se ofrece la posibilidad de reservar la comida. El precio de esta actividad es de 16 euros (25,50 € con comida). Se trata de una actividad subvencionada por la concejalía de Juventud.

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Toda la información es inscripciones de estas actividades se puede consultar en el Centre Juvenil, llamando al teléfono 966897070 o vía mail a cj@lanucia.es