La OJPA logra el Primer Premio en el Festival Internacional Summa Cum Laude

La Orquesta de Jóvenes de la Provincia de Alicante (OJPA) ha conquistado el Primer Premio con la distinción "Outstanding Success" (éxito extraordinario) en el Festival Internacional Summa Cum Laude de Viena, uno de los encuentros internacionales de referencia para orquestas y formaciones juveniles. Dirigida por Francisco Maestre, la formación alicantina recibió la máxima calificación del jurado tras su actuación en la fase competitiva celebrada en el Musikverein, uno de los auditorios más emblemáticos de la música clásica.

Para el concurso, ante un jurado muy exigente de músicos y compositores de renombre internacional, la OJPA interpretó "Capricho Español" de Nikolái Rimski-Kórsakov; "El Sombrero de Tres Picos" de Manuel de Falla y la obra obligatoria del certamen, "Waltz of the Sirens", de la compositora Alma Deutscher, también miembro del jurado.

Emocionante actuación

Tras el exigente concurso, ese mismo día, la orquesta ofreció un nuevo concierto en la Goldener Saal de Musikverein ante un público europeo y del mundo que llenaba la sala. Fue al término de "Capricho Español" cuando los músicos a través del director fueron conociendo la concesión del Primer Premio con Outstanding Success, un anuncio, que convirtió el resto de la actuación en una celebración absoluta con una interpretación entregada y apasionada que fue ovacionada al final por la sala con aplausos en pie durante 8 minutos. Una sala en la que no faltó un gran grupo de familiares que han viajado también a Viena acompañando a la OJPA.

El programa del concierto se completó con "El sombrero de tres picos" de Manuel de Falla; "La Conga del Fuego Nuevo" y "Danzón nº2" del compositor mexicano Arturo Márquez que fue la apoteosis total. Las formaciones con las que compitió la OJPA en la categoría Symphony Orchestras fueron: La Salle College Symphony Orchestra de Hong Kong, China (2ª con outstanding success) y Taipei Municipal Lishan Junior High School – Taiwan (3ª con excellent success)

“Resultado del esfuerzo”

El director y creador de la OJPA, Francisco Maestre, destacó que este reconocimiento en Viena "es el resultado del esfuerzo, la constancia y la ilusión con la que nuestros jóvenes músicos trabajan cada día. Recibir este premio en Viena, una ciudad tan ligada a la historia de la música, supone un enorme orgullo y un impulso para seguir creciendo como proyecto artístico y educativo. Este éxito pertenece también a las familias, al profesorado y a todas las personas que hacen posible la OJPA".

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La formación actual de la OJPA, se compone de intérpretes con edades comprendidas entre los 8 y los 23 años y procedentes de varios municipios de la provincia de Alicante y algunos de otros puntos de la Comunitat Valenciana, Albacete y Cáceres. Además, la OJPA cuenta en sus filas con dos músic@s nucier@s: Andrea Pérez, oboe y Enrique López, saxofón. La orquesta alicantina, que cuenta con el apoyo y colaboración de la concejalía de Cultura de La Nucía, ha cautivado y emocionado al jurado del Festival SCL, un encuentro internacional de música que esta formación ha ganado en 4 ocasiones: 2015, 2017, 2018 y 2026.