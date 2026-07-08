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El alcalde se reúne con los vecinos de la Urbanización Copet

El Ayuntamiento instalará un punto de recarga doble de coches eléctricos

El Centro Social Copet acogió la reunión de vecinos con el alcalde Bernabé Cano y la presidenta de la Urbanización, Mercedes Pérez Mantas Emilio Martí Guerra, secretario – administrador

El Centro Social Copet acogió la reunión de vecinos con el alcalde Bernabé Cano y la presidenta de la Urbanización, Mercedes Pérez Mantas Emilio Martí Guerra, secretario – administrador / INFORMACIÓN

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R. E.

Bernabé Cano, alcalde de La Nucía, se reunió con los vecinos de la Urbanización Copet en el Centro Social de esta zona residencial. El objetivo de esta reunión era conocer de primera mano las necesidades y peticiones de esta urbanización de La Nucía, continuando la “política de proximidad” del equipo de gobierno. Los vecinos del Copet pidieron varias actuaciones: desbroces de franja perimetral urbanización, mejoras en Ecohuerto, reparación de pérgolas de zona recreativa y puntos de recarga coches eléctricos. Esta semana se han empezado a realizar estas peticiones de los vecinos del Copet.

En esta reunión con el alcalde participaron Mercedes Pérez Mantas, presidenta de Urb. Copet y Emilio Martí Guerra, secretario – administrador, junto con vecinos y vecinas de esta zona residencial. También estuvieron los concejales Miguel Ángel Ivorra y Sergio Villalba.

“Compromiso con El Copet y las urbanizaciones”

“La semana pasada nos reunimos con los vecinos y vecinas del Copet para conocer sus necesidades y peticiones, ya que son los que mejor las conocen, al vivir allí. Tras recopilar todas sus demandas nos hemos puesto a trabajar y a programar todas las actuaciones. Algunas ya están en marcha esta semana como las actuaciones de desbroce y reparaciones de mobiliario urbano. Otras como el punto de recarga de coches eléctricos se ha tramitado y estará antes de final de año. Una vez más demostramos nuestro compromiso con El Copet y las urbanizaciones de La Nucía” comentó Bernabé Cano.

Actuaciones ya en marcha

Esta semana desde el Ayuntamiento de La Nucía ya se está actuando en la Urbanización El Copet con el desbroce de la franja perimetral de la zona residencial. A su vez se están realizando mejoras en las pérgolas del área recreativa y en la zona de Ecohuertos.

Punto de recarga doble

Tras la petición de los vecinos del Copet el Ayuntamiento ha iniciado los trámites para instalar un punto de recarga doble (semi-rápida) de vehículos eléctricos delante del Centro Social del Copet. Este punto estará operativo en el último trimestre del año para dar servicio a los vecinos y vecinas de esta zona residencial.

Noticias relacionadas

Actualmente los puntos de recarga de coches eléctricos más cercanos están en la calle Barbados (Extensión Administrativa) y Biblioteca de Caravana. La Nucía en 8 años (2018-2026) se ha convertido en un referente de “movilidad sostenible y eléctrica” con 30 puntos de recarga, distribuidos geográficamente por todo el término municipal.

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