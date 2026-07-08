La Nucía celebra mañana su 321 aniversario “poniendo en valor su archivo”
Se presentará el proyecto para implementar la “IA en el archivo histórico”
Mañana 9 de julio a las 19 horas en l’Auditori, La Nucía celebra su 321 aniversario (1705-2026) y ha programado diversos actos culturales para “poner en valor su archivo histórico”. Habrá un acto institucional y a continuación se presentará el proyecto “IA en el Archivo Histórico”. La tarde finalizará con la inauguración de la exposición histórica “El Passat és Present”. Todas las actividades programadas tendrán “entrada libre y gratuita”.
El objetivo de toda esta programación es dar a conocer esta efeméride histórica de La Nucía, que marca su fundación como pueblo independiente, sobre todo entre las nuevas generaciones. El 9 de julio de 1705 La Nucía se fundó como pueblo independiente de la Baronía de Polop. Cada año para celebrar esta efeméride programa una serie de actos culturales. Para conmemorar sus 321 años de historia (1705-2026) ha programado diferentes actos culturales, mañana jueves 9 de julio a partir de las 19 horas en l’Auditori.
9 de juliol: La IA llega al Archivo de La Nucía
Mañana jueves “9 de juliol”, la actividad comenzará a las 19 horas en la sala Ponent de l’Auditori con el “Acte Institucional. Dia de La Nucia”. A continuación comenzará el acto de “Obrim els arxius” donde intervendrá Francesc Torres, director Arxiu Regne de València que hablará sobre la importancia del archivo municipal de La Nucía. Después se presentará el proyecto “Transcripción y Difusión de la Documentación del Archivo Municipal a través del uso de la Inteligencia Artificial”.
Para finalizar la jornada se inauguración la exposición monográfica sobre La Nucía “El Passat és Present” en la Sala Llevant de l’Auditori.
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