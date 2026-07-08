El XX Mercado Medieval llenará de artesanía y animación las calles de La Nucía

El próximo viernes 10 de julio, a las 18 horas, abrirá sus puertas el XX Mercado Medieval de La Nucía por las calles del casco antiguo, que contará con 40 puestos de artesanía de autor además de campamento medieval, danzas, personajes medievales, talleres infantiles... La entrada para el público es libre y gratuita y todos los visitantes pueden aparcar cómodamente a menos de 50 metros del mercado en los parkings del Planet y Les Nits.

El Mercado Medieval es una iniciativa del Ayuntamiento de La Nucía para celebrar el 321 aniversario de la población (1705-2026), con el apoyo del Patronato de Turismo Costa Blanca de la Diputación de Alicante. Está organizado por AMATA (Asociación para la Mejora de la Artesanía Tradicional y Actual), que garantiza que todos los puestos haya exclusivamente Artesanía de Autor. Los visitantes del Mercado Medieval encontrarán artesanía, gastronomía, teatro de calle, danzas, música, demostraciones de oficios y mucha animación durante tres intensos días.

El XX Mercado Medieval de La Nucía podrá visitarse durante tres días (viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de julio) de 18 a 24 horas y estará situado en las calles comprendidas entre el Ayuntamiento (plaça Major) y antiguo Lavadero (plaça Sant Antoni).

40 puestos artesanía

Cuarenta puestos de auténticos artesanos esperan a los visitantes del Mercado Medieval para vender lo que han hecho con sus propias manos. Este fin de semana las calles del casco antiguo de La Nucía se llenan de puestos con una gran variedad de auténtica artesanía: cerámica y alfarería, vidrio, joyería y bisutería de diseño, madera tallada y marquetería, jabones artesanales y perfumes, juguetes de madera, patchwork y mucho más.

Animación y espectáculo de fuego

Como cada año, además de la decoración y los puestos medievales, habrá trovadores, zancudos, caballeros, bailarinas, músicos y otros personajes se mezclarán con el público, garantizando que éste no se aburra en ningún momento. Para completar el ambiente medieval se ha montado un campamento medieval en la plaça Sant Josep, donde se hacen demostraciones y talleres de combate medieval. El mercado se cierra cada noche con un espectáculo de fuego en la plaça Major. El programa completo del mercado está en https://www.puebloartesano.es/lanucia

Rincón gastronómico

En el rincón gastronómico los visitantes tendrán puestos de alimentación para reponer fuerzas: quesos y embutidos artesanales, frutos secos, mermeladas y dulces, así como una taberna medieval, una pulpería y una jaima con comida árabe. Los niños pueden divertirse con los juegos de mesa o subir al carrusel mitológico.

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Parking gratuito

Todos los visitantes del Mercado Medieval de La Nucía pueden aparcar de forma gratuita a menos de 50 metros de la feria en el parking de Les Nits (400 plazas), situado en la avenida Porvilla frente al Centro de Salud y en el parking del Planet.