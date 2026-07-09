L’Auditori acoge esta tarde los actos del “9 de juliol. Dia de La Nucia”

Esta tarde, en la sala Ponent de l’Auditori, La Nucía celebrará el “Acte Institucional. Dia de La Nucia” con motivo de su 321 aniversario (1705-2026) y ha programado diversos actos culturales para poner en valor su archivo histórico. Habrá un acto institucional y, a continuación, se presentará el proyecto “IA en el Archivo Histórico”. La tarde finalizará con la inauguración de la exposición histórica “El Passat és Present”. Todas las actividades programadas tendrán entrada libre y gratuita.

El 9 de julio de 1705, La Nucía se fundó como pueblo independiente de la Baronía de Polop. Cada año, para celebrar esta efeméride, programa una serie de actos culturales con el objetivo de dar a conocer este hecho histórico, que marca su fundación como pueblo independiente, sobre todo entre las nuevas generaciones. Para conmemorar sus 321 años de historia (1705-2026), ha programado diferentes actividades culturales hoy, jueves 9 de julio, a partir de las 19 horas en l’Auditori.

“IA en el Archivo Histórico de La Nucía”

Hoy, jueves 9 de julio, la actividad comenzará a las 19 horas en la sala Ponent de l’Auditori con el “Acte Institucional. Dia de La Nucia”. A continuación, comenzará el acto “Obrim els arxius”, donde intervendrá Francesc Torres, director del Arxiu Regne de València, quien hablará sobre la importancia del archivo municipal de La Nucía. Después se presentará el proyecto “Transcripción y Difusión de la Documentación del Archivo Municipal a través del uso de la Inteligencia Artificial”, a cargo de Guillem Chiner, archivero municipal de La Nucía, y Aitor Aguilar, International Business Developer en Transkriptorium.

Noticias relacionadas

Para finalizar la jornada, se inaugurará la exposición monográfica sobre La Nucía “El Passat és Present” en la Sala Llevant de l’Auditori. Esta exposición, continuación de las muestras presentadas en 2024 y 2025, “Les nostres arrels” y “Terra i memòria”, respectivamente, invita a un nuevo recorrido desde la riqueza documental del Archivo Municipal de La Nucía y la propia historia del municipio en sentido geográfico, etnológico e histórico.