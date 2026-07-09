La Nucía acoge el I Campus Valenta de futbol femenino

Del 20 al 24 de julio La Nucía, Ciudad del Deporte será la sede del I Campus Valenta de futbol femenino en la provincia de Alicante. una experiencia exclusiva para niñas de entre 6 y 15 años que combinará fútbol, formación y diversión. Las inscripciones ya están abiertas y se pueden realizar en esta página web.

Este Campus Valenta está organizado por la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana, con la colaboración de la concejalía de Deportes de La Nucía. La presentación ha contado con la presencia de José Andrés Menchero, coordinador de área Valenta FFCV y Sergio Villalba, concejal de Deportes de La Nucía. También estuvo en esta presentación Toni Justicia gerente CF La Nucía.

Campus de futbol femenino

El Campus Valenta se desarrollará del 20 al 24 de julio en las instalaciones de la Ciutat Esportiva Camilo Cano, en horarios de 9 a 14 horas y estará dirigido por las seleccionadoras provinciales y responsables de tecnificación de la FFCV, con una metodología adaptada a todas las edades y niveles, en un entorno pensado para fomentar el aprendizaje, la convivencia y la pasión por el fútbol. Un campus exclusivo de futbol femenino para niñas de 6 a 15 años.

Además, el campus contará también con un grupo específico para niñas que todavía no practican fútbol, con sesiones adaptadas para iniciarse en este deporte de una forma divertida y educativa. Las participantes disfrutarán de entrenamientos específicos, sesiones formativas impartidas por árbitros/as, entrenadores/as y jugadoras, además de actividades complementarias veraniegas, visitas sorpresa, sorteos y muchas más experiencias. Todo ello en un ambiente lúdico y educativo a través del fútbol.

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Las plazas para este Campus Valenta de futbol femenino son limitadas. Las inscripciones ya están abiertas y se pueden realizar aquí.