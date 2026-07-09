La Nucía presenta 12 sesiones para el ciclo Cine Estival 2026

La Concejalía de Cultura ha programado un total de 12 películas para el ciclo de Cine Familiar Estival 2026, que comenzará el próximo martes 14 de julio en la plaza del Sol con la película de animación “Cómo Entrenar a tu Dragón” y finalizará el 27 de agosto. Serán un total de 12 proyecciones totalmente gratuitas al aire libre, bajo la luz de las estrellas, en la plaça dels Músics y la plaza del Sol de La Nucía.

En la presentación del Ciclo de Cine Familiar Estival 2026 estuvo Pedro Lloret, concejal de Cultura, quien destacó “que son proyecciones totalmente gratuitas con sesiones los martes en la plaza del Sol y los jueves en la plaça dels Músics; de este modo acercamos la cultura a la ciudadanía repartiendo la programación en estas dos ubicaciones. Una actividad que reúne a público familiar y de todas las edades”.

12 sesiones

El ciclo del Cine Familiar Estival “Noches de película” 2026 contará con 12 películas, con dos proyecciones por semana. Todos los martes la proyección será en la plaza del Sol y los jueves en la plaça dels Músics. La entrada será libre y gratuita y el horario será a las 22 horas hasta el 11 de agosto y a las 21.30 horas en las últimas sesiones. Será cine al aire libre, bajo las estrellas, para disfrutar de las noches de verano.

Las películas que se proyectarán serán: “Cómo Entrenar a tu Dragón” (14 de julio, en plaza del Sol), “Sonic 3” (16 de julio, en plaça dels Músics), “Super Agente HitPig” (21 de julio, en plaza del Sol), “Robot Salvaje” (23 de julio, en plaça dels Músics), “Pitufos” (28 de julio, en plaza del Sol), “Ninja a Cuadros: El Origen” (30 de julio, en plaça dels Músics), “Una Película de Minecraft” (4 de agosto, en plaza del Sol), “Los Exploradores” (6 de agosto, en plaça dels Músics), “Los tipos malos 2” (11 de agosto, en plaza del Sol), “Lilo & Stitch” (20 de agosto, en plaça dels Músics), “Del Revés 2 (Inside Out 2)” (25 de agosto, en plaza del Sol) y “X La Noche Más Corta” (jueves 27 de agosto, en plaça dels Músics).

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Todas las sesiones son con entrada libre y gratuita. Más información y programa en www.lanucia.es.