La Nucía acoge el pleno del Consell de la Generalitat Valenciana

Por primera vez en su historia La Nucía ha acogido esta mañana el pleno del Consell de la Generalitat Valenciana. El president Juanfran Pérez y todos los consellers se han reunido en l’Edifici dels Esports para realizar la reunión del ente de gobierno autonómico.

La jornada comenzó con una visita institucional del president de la Generalitat al Ayuntamiento de La Nucía para firma en el “Libro de Honor” del municipio con motivo de su 321 aniversario (1705-2026), dónde Juanfran Pérez ha destacado su gran relación familiar con La Nucía, donde nació su abuela y estudió su padre. Allí fue recibido por Bernabé Cano, alcalde de La Nucía, y los concejales del equipo de gobierno, con los que mantuvo un encuentro.

Pleno del Consell en Edifici dels Esports

Después el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, se trasladó al Edifici de l’Esport de “La Nucía, Ciudad del Deporte”, donde presidió el Pleno del Consell, junto a los consellers de la Generalitat Valenciana. Este pleno se realizó con motivo del 321 aniversario de la fundación de La Nucía, que se conmemoró ayer 9 de julio.

El Consell de la Generalitat junto al equipo de gobierno del Ayuntamiento de La Nucía se han realizado una foto en el Estadi Olímpic, justo antes de la celebración del pleno del Consell.

“Una de las ciudades referentes en Europa en deportes”

En declaraciones a los medios de comunicación, el president ha destacado a La Nucía como “una de las ciudades referentes de toda Europa en materia deportiva” y ha subrayado el compromiso de la Generalitat con el municipio. Además, Juanfran Pérez felicitó al municipio por su 321 aniversario y destacó la importancia de dar visibilidad a los plenos del Consell en toda la Comunitat Valenciana.

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“Una jornada histórica para La Nucía”

El alcalde de La Nucía en su intervención ha resaltado la importancia de esta visita y esta reunión “histórica del pleno del Consell en nuestro municipio”. “Es un motivo de satisfacción, para todos los nucieros y nucieras tener hoy al presidente de la Generalitat y el pleno del Consell con motivo del 321 aniversario, en una jornada histórica para La Nucía” y añadió Cano “todos los consellers han podido conocer La Nucía y las instalaciones deportivas de primera mano, así como las necesidades del municipio, tras conversar con los concejales nucieros”.