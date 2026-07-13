La Unió Musical organiza un bús para el Certamen Internacional de Bandas en València

La Unió Musical de La Nucía ha organizado un autobús gratuito para que los socios y simpatizantes se desplacen a este jueves 16 de julio a las 13,30 horas desde la parada de autobuses de avenida Carretera para el Certamen Internacional de Bandas de Música que se celebrará en el prestigioso Palau de la Música, en València. El viaje gratuito a València incluye desplazamiento, la entrada al certamen es libre y gratuita.

El objetivo de esta actividad es apoyar a la Unió Musical en este importante 138º Certamen Internacional de Bandas de Música Ciutat de València en el que competirá en la sección tercera junto a bandas de València, Murcia y de Italia. Este viaje está sufragado por la concejalía de Cultura de La Nucía. Quedan pocas plazas para poder acompañar a la banda en esta importante cita musical. La inscripción se puede realizar llamando al teléfono 653753947 o vía mail a umlanucia@gmail.com

Este jueves

El autobús con la saldrá este jueves 16 de julio a las 13,30 horas desde la parada de autobús de avenida Carretera (junto a Bar Les Tapetes) para llegar con tiempo a València, donde a las 17 horas comenzará el encuentro. La Unió Musical es la segunda que interpretará sus obras en el 138º Certamen Internacional de Bandas de Música Ciutat de València sección tercera, con un horario previsto de actuación a las 17,55 horas.

Las bandas con las que competirá la banda nuciera son Banda Musicale “Issola di Procida” (Italia), Banda de Bullas (Murcia), Agrupación Artístico Musical de Tavernes Blanques (València), Orchestra Fiati Maria SS di Custonaci (Italia) y Centre Estudi Musica d’Almàssera (València).

Noticias relacionadas

La Unió Musical La Nucia ofrece esta oportunidad de poder acompañarlos en esta importante cita musical en el prestigioso Palau de la Música de València para apoyarlos en este importante certamen. La inscripción es gratuita ya que los costes están totalmente subvencionados por la concejalía de Cultura de La Nucía. Se puede realizar llamando al teléfono 653753947 o vía mail a umlanucia@gmail.com