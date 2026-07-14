203 familias reciben la subvención del IBI que asciende a 58.215 €

Esta semana el Ayuntamiento de La Nucía ha realizado el pago de la subvención del IBI 2025. 203 familias nucieras han recibido la transferencia de esta ayuda de hasta 300 € para ayudar a l@s nucier@s en el pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). El Ayuntamiento de La Nucía ha destinado un total de 58.215 €, a esta línea de subvención.

El Ayuntamiento de La Nucía ha contemplado en sus presupuestos continuar con la ayuda económica del IBI, por lo que los nucieros y nucieras podrán solicitarla de nuevo, junto al resto de las once subvenciones municipales. Las ayudas económicas municipales son acumulativas, por lo que una familia puede llegar a recibir hasta 6.600 euros.

203 familias

“203 familias han recibido esta semana la transferencia de la subvención del IBI 2025 desde el Ayuntamiento de La Nucía. El objetivo de esta ayuda municipal es ayudar a las familias que más lo necesitan. Esta subvención continuará vigente y se publicará una nueva convocatoria para este año 2026, junto las otras once ayudas que son acumulativas. De esta forma las subvenciones económicas de La Nucía están llegando a las personas con menos recursos, siempre según la renta, para que reciba más el que más lo necesite” comentó Bernabé Cano, alcalde de La Nucía

Ayuda de 300 €

El importe de la subvención del IBI de La Nucía ha sido del 100% del recibo hasta un máximo de 300 €. En total se han beneficiado 203 familias, de las cuales la mayoría han recibido la subvención máxima de 300 euros, un total de 158 (77%). El otro 23% (44 familias) han recibido diferentes cantidades según el recibo presentado, desde los 121,67 euros hasta los 299,13 euros, subvencionando el 100% del recibo.

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58.215 €

El Ayuntamiento de La Nucía ha destinado una partida de 58.215 €, en el pago de esta línea de subvención del IBI de 2025. Esta ayuda pudo ser solicitada durante por los vecinos y vecinas de La Nucía. De esta ayuda económica del IBI del Ayuntamiento de La Nucía se han beneficiado los colectivos más desfavorecidos: desempleados, mayores de 65 años, pensionistas y familias numerosas.