55 promesas disfrutan del Campus de balonmano con los hermanos Guardiola

55 chicos y chicas de 10 a16 años participan en el I Campus Internacional Handball Elite Academy de verano de La Nucía, organizado por dos leyendas de los “Hispanos”: los hermanos Gedeón e Isaías Guardiola. Un campus internacional con “campers” de México, Francia y distintos puntos de España. Se desarrolla durante esta semana en “La Nucía, Ciudad del Deporte”, donde además de balonmano practican balonmano playa, preparación física, natación y otros deportes.

Esta mañana Sergio Villalba, concejal de Deportes, visitó el I Campus de Balonmano de La Nucía de los hermanos Guardiola, que cuenta con 6 entrenadores de primer nivel nacional como la jugadora profesional de Liga Iberdrola María Rodríguez (O Porriño), la leyenda Gedeón Guardiola (Campeón Mundial y Europeo con España (172 veces internacional) y bronce olímpico), el ex jugador Gonzalo Porras, la jugadora Ivvet Mussons (referente del Balonmano playa)…etc.

Este campus está organizado por Handball Academy con la colaboración de la concejalía de Deportes de La Nucía, Diputación de Alicante y Generalitat Valenciana.

Campus de Balonmano Internacional

Esta semana el pabellón Muixara es la sede del Campus Internacional Handball Elite Academy de verano con los hermanos Gedeón e Isaías Guardiola como grandes embajadores. 50 chicos y chicas de México, Francia y España: Murcia, Albacete, Madrid, Elda, Petrel, Benidorm, Alicante, Mallorca, Cartagena...etc. Este campus internacional está dirigido por técnicos de primer nivel y cuenta con la presencia de jugadores internacionales, varios de ellos campeones del mundo y entre los que destacan los hermanos Gedeón e Isaías Guardiola.

Jóvenes de España, México y Francia participan en este Campus en La Nucía / .

Hay alumnos tanto internos (70%) como externos (30%) que disfrutan del 13 al 18 de julio de sesiones técnicas prácticas y teóricas relacionadas con el mundo del balonmano, actividades deportivas alternativas y recreativas como balonmano playa, actividades de ocio, práctica de otros deportes… etc.

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Son “campers” alevines, infantiles, cadetes o juveniles y es mixto.