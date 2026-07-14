El Cine Estival de La Nucía arranca esta noche con “Cómo Entrenar a tu Dragón”
El 14 de julio a las 22 horas arrancará el ciclo de Cine Familiar Estival 2026 con la proyección de la película de animación “Cómo Entrenar a tu Dragón” en la plaza del Sol, con entrada libre y gratuita
Se trata de la primera proyección del Cine Familiar Estival 2026, un ciclo de cine al aire libre, bajo las estrellas, disfrutando de las noches de verano. La concejalía de Cultura ha programado un total de 12 películas para el ciclo de Cine Familiar Estival 2026, que comenzará hoy martes 14 de julio y finalizará el 27 de agosto. Serán un total 12 proyecciones totalmente gratuitas al aire libre, bajo la luz de las estrellas en la plaça dels Músics los jueves y la plaza del Sol los martes. Más información en https://culturalanucia.com/cine-de-verano-la-nucia-2026/
“Cómo Entrenar a tu Dragón”
La película “Cómo Entrenar a tu Dragón” será la primera proyección de este ciclo de cine estival familiar de La Nucía 2026, esta noche a las 22 horas en la plaza del Sol, con entra libre y gratuita. En Cómo Entrenar a tu Dragón, se podrá conocer en acción real la historia de Hipo, el joven vikingo que desafia la tradición de su isla al forjar una amistad legendaria con el dragón Desdentao.
12 películas en total
El ciclo del Cine Familiar Estival “Noches de película” 2026 contará con 12 películas, con dos proyecciones por semana. Todos los martes la proyección será en la plaza del Sol y los jueves en la plaça dels Músics. La entrada será libre y gratuita y el horario es a las 22 horas hasta el 11 de agosto y 21,30 horas en las últimas sesiones. Será cine al aire libre, bajo de las estrellas, para disfrutar de las noches de verano.
Las películas que se proyectarán serán: “Como Entrenar a tu Dragón” (14 julio en plaza del Sol), “Sonic 3” (16 julio en plaça dels Músics), “Super Agente HitPig” (21 de julio en plaza del Sol), “Robot Salvaje” (23 julio en plaça dels Músics), “Pitufos” (28 julio en plaza del Sol), “Ninja a Cuadros: El Origen” (30 julio en plaça dels Músics), “Una Película de Minecraft” (4 de agosto en plaza del Sol), “Los Exploradores” (6 de agosto en plaça dels Músics), “Los tipos malos 2” (11 de agosto en plaza del Sol), “Lilo & Stitch” (20 agosto en plaça dels Músics), “Del Revés 2 (Inside Out 2)” (25 agosto en plaza del Sol) y “X La Noche Más Corta” (jueves 27 de agosto en plaça dels Músics). Todas las sesiones son con entrada libre ygratuita. Más información y programa en www.lanucia.es
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