Los niños y niñas de la Fundación "Salud y Comunidad" disfrutarán gratis de la piscina de verano

El Ayuntamiento de La Nucía ha firmado un acuerdo con la Fundación Salud y Comunidad para que los menores y adolescentes de sus “centros de acogida” puedan hacer uso de la piscina exterior de la Ciutat Esportiva Camilo Cano de forma gratuita durante los meses de verano. Un ejemplo más del “modelo deportivo inclusivo” de La Nucía, que trata de integrar a los más desfavorecidos a través del deporte.

José Martín Anaya, representante de la Fundación y Bernabé Cano, alcalde de La Nucía, han firmado este convenio de colaboración entre las dos instituciones, para el uso de la piscina de verano por parte de los menores de la fundación.

Piscina de verano

Un año más durante los meses de julio y agosto los menores y adolescentes de los centros de acogida de la Fundación Salud y Comunidad utilizarán de forma gratuita las instalaciones de la piscina exterior de la Ciutat Esportiva Camilo Cano. Los cuáles siempre estarán acompañados en todo momento por personal educativo de los centros de acogida.

Cada grupo de menores visitará un día a la semana la piscina de La Nucía. El objetivo de esta acción es que los menores puedan disfrutar de un baño lúdico y recreativo durante estos calurosos meses de verano. A su vez esta actividad hace que los menores de la Fundación Salud y Comunidad se relacionen y se socialicen con niños y niñas de sus mismas edades en un entorno deportivo y saludable.

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Deporte e Integración Social

La Nucía ha sido premiada en varias ocasiones a nivel europeo y nacional, entre otros motivos, por su modelo deportivo inclusivo que fomenta la integración social a través del deporte para todos colectivos de la sociedad. Por ello fue galardonada por estos motivos en repetidas ocasiones: “Villa Europea del Deporte” (2012), “Premio Nacional del Deporte” (2013), “Mejor Villa Europea del Deporte” (2017), “Villa Europea del Deporte” (2024). El jurado de estos premios destacó de La Nucía “su especial esfuerzo en la integración social a través del deporte de los colectivos más desfavorecidos”, como se demuestra en este convenio para que los menores de la Fundación Salud y Comunidad disfruten del deporte y el ocio en la piscina de verano.