La Nucía y su Mercado Medieval en “Terra de festes” de À Punt este viernes
Reportaje sobre las fiestas del 321 aniversario de La Nucía
La Nucía y sus fiestas del “9 de juliol. 321 anys d’història (1705-2026)” serán uno de los protagonistas del programa “Terra de Festes” de À Punt TVV este viernes 17 de julio, a las 21:45 horas. En este reportaje, Berta Báidez y el reportero Ernesto Peretó recorren la XX edición del Mercado Medieval de La Nucía.
El programa de À Punt, producido en colaboración con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), se emitirá este viernes 17 de julio a las 21:45 horas, con redifusión el sábado a las 12:00 horas.
La Nucía vuelve a la Edad Media
En este reportaje televisivo, la presentadora Berta Báidez y el reportero Ernesto Peretó recorren la XX edición del Mercado Medieval de La Nucía, una cita que conmemora el 321 aniversario de la fundación de La Nucía (1705-2026).
La presentadora conversa con el alcalde, Bernabé Cano, para conocer la historia de esta celebración y las principales fiestas del municipio, mientras Ernesto Peretó se adentra en el ambiente del mercado, participa en un taller de alfarería y descubre el trabajo de los artesanos y de los responsables de una cita que, dos décadas después de su nacimiento, se ha convertido en una de las más destacadas de la Marina Baixa. La jornada culmina con un espectacular montaje de fuego, música y malabares.
Terra de Festes
Con una mirada próxima y divulgativa, el programa “Terra de Festes” continúa recorriendo cada semana la Comunitat Valenciana para acercar a los espectadores las celebraciones, los oficios y las tradiciones que forman parte del patrimonio inmaterial de “la nostra terra i els nostres pobles” y que, gracias a la implicación de sus vecinos y vecinas, continúa plenamente vivas.
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