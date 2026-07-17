Pantalla Gigante en la plaça Major de La Nucía para la “Final del Mundial”

El Ayuntamiento de La Nucía monta una pantalla gigante en la plaça Major para ver la final del Mundial de Fútbol este domingo 19 de julio, con entrada libre y gratuita. Habrá animación previa desde las 19 horas y contará con servicio de barra dels Majorals 2027- Penya El Descontrol. Todos con “La Roja” este domingo en la plaça Major de La Nucía, para ver en directo la histórica final España vs. Argentina.

La Pantalla Gigante se ubicará delante del Ayuntamiento en la plaça Major de La Nucía y se ubicarán más de 600 sillas para ver en directo la final del mundial a partir de las 21 horas. Previamente habrá animación desde las 19 horas para crear ambiente en la plaça Major y servicio de barra dels Majorals 2027- Penya El Descontrol.

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Esta mañana Sergio Villalba, concejal de Deportes y Cristóbal Llorens, concejal de Fiestas, han estado coordinando el operativo en la plaça Major.