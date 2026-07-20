Más de 2.000 personas festejaron el Mundial en la pantalla gigante de La Nucía
El Ayuntamiento de La Nucía organizó la proyección de la final del Mundial con animación previa y celebración posterior
La pantalla gigante en la plaça Major y montaje para ver la final del Mundial de Fútbol, organizado por el Ayuntamiento de La Nucía, fue todo un éxito y más de 2.000 personas llenaron de camisetas “rojas” y “blancas” este centro neurálgico. Hubo animación desde dos horas antes del partido y celebración con la entrega de la copa del mundo, gracias al servicio de barra dels Majorals 2027- Penya El Descontrol.
La Pantalla Gigante se ubicó delante del Ayuntamiento en la plaça Major de La Nucía y se llenaron todas las sillas, la escalinata de la Iglesia, la terraza del bar, los balcones y calles adyacentes, para ver en directo la final del mundial de fútbol España vs. Argentina.
Más de 2.000 personas compartieron este momento histórico para el fútbol y deporte español en la plaça Major, en una final que siempre permanecerá en el recuerdo con el icónico gol de Ferran Torres en la prórroga, que desató la locura de todos los aficionados nucieros. Al final hubo tracas para celebrar la consecución de la “segunda estrella mundial” y la entrega de la Copa del Mundo.
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