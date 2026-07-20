46 entrenadores de vóley se forman en el Curso Nivel III Nacional en La Nucía

46 entrenadores y entrenadoras de toda España se forman desde hoy en el Curso Nacional Nivel 3 de Voleibol, en “La Nucía, Ciudad del Deporte”. Este curso es el máximo nivel (Nivel 3) de Entrenador de Voleibol y habilita para dirigir en categorías nacionales y profesionales (Superliga 1 y 2) y en selecciones nacionales.

Es un curso organizado por la Real Federación Española de Voleibol y la Federación de Voleibol de la Comunitat Valenciana, con la colaboración del Club Voleibol La Nucía y la concejalía de Deportes de la Comunitat Valenciana. Arturo Ruiz, presidente de la Federación de Voleibol de la Comunitat Valenciana (FVBCV)y Sergio Villalba, concejal de Deportes han estado en la apertura de este Curso Nivel 3 esta mañana en el Edifici dels Esports, junto a Marcelo Mussi, pte. Club Voleibol La Nucía.

Entrenadores de toda España

El concejal de Deportes agradeció a la federación española y valenciana la elección de “La Nucía, Ciudad del Deporte, para acoger esta importante formación. “46 entrenadores y entrenadoras de toda España se están formando en este curso nivel 3 en La Nucía, Ciudad del Deporte. Una vez más nuestras modernas y funcionales instalaciones han hecho de imán para acoger esta formación” concluyó Villalba.

Curso de máximo nivel

En su intervención Arturo Ruiz reseñó la importancia de este Curso Nivel 3, “es el curso de Entrenadores de Voleibol del máximo nivel a nivel nacional, de ahí su gran importancia y tenerlo en La Nucía ayuda a nuestros técnicos y técnicas a formarse y habilitarse para dirigir en alta competición”.

Noticias relacionadas

12 días de formación

Este Curso Nivel III es el máximo nivel dentro de los Cursos de Entrenadores de Voleibol y se desarrollará durante 12 días en las instalaciones de “La Nucía, Ciudad del Deporte”: Pabellón, Gimnasio y Edifici dels Esports (teoría). La temática del curso será: técnica y táctica del voleibol, dirección del equipo, preparación física…etc.